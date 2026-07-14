El Govern abre la puerta a indemnizar a los afectados por el socavón de la L9: “Haremos lo que haga falta”

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, no ha descartado este martes indemnizaciones para los vecinos y comerciantes afectados por el socavón provocado por las obras de la L9 del metro en Barcelona. “Lo que haga falta”, ha respondido en una entrevista en TV3 preguntada por posibles compensaciones. “Lo que es evidente es que los vecinos no tienen ninguna responsabilidad”, ha dicho, al tiempo que ha asegurado que la Generalitat y el Ayuntamiento continuarán asumiendo el realojamiento de los afectados y ha afirmado que después “ya habrá tiempo de dirimir las responsabilidades”.

Por otro lado, ha explicado que la tuneladora continúa funcionando, pero alternando paradas y avances en función de las inspecciones técnicas diarias. Albert Batlle y Maria Eugènia Gay presentan este mediodía a las 12h un informe de la gestión municipal sobre la incidencia y la oposición había forzado una comparencia a las 16h de este martes en la comisión de urbanismo.

Regreso a casa demorado

Paneque ha insistido en que la prioridad es garantizar el regreso de los vecinos a sus viviendas con “los máximos estándares de seguridad”. Según ha detallado, los sensores muestran una estabilización del terreno, pero los técnicos continúan analizando finca por finca con catas para comprobar que no haya más cavidades que puedan representar un riesgo. Tenían que regresar el pasado sábado a sus casas, pero los técnicos pidieron más tiempo para revisar el subsuelo.

En cuanto a las obras de la L9, la también portavoz del Govern ha explicado que la tuneladora alterna periodos de actividad y de parada en función de las inspecciones técnicas. Según ha indicado, la máquina se detiene durante las comprobaciones para que no haya ruidos que alteren el resultado, mientras que en otras ocasiones “va avanzando más lentamente de lo que se haría en condiciones normales hasta llegar al punto donde ya estaba prevista una parada técnica y de revisión”.

Sobre las causas del socavón, la consellera ha dicho que la principal hipótesis es que una cavidad generada durante la perforación no recibiera en su momento una “inyección suficiente” de hormigón, lo que habría acabado aflorando a la superficie. Aun así, ha remarcado que la investigación continúa abierta y ha pedido “prudencia” hasta que los técnicos establezcan las causas definitivas. Finalmente, Paneque ha descartado modificar el trazado pendiente de la L9 y ha defendido que el sistema constructivo empleado es seguro.