Pistoletazo de salida para la nueva Audiencia de Barcelona 17 años después, tras el hallazgo de restos arqueológicos

Comienza la cuenta atrás para que se haga realidad la nueva sede de la Audiencia de Barcelona, en el paseo de Lluís Companys, en un solar donde estuvieron ubicados hasta 2009 los antiguos juzgados de la capital catalana. El retraso en la puesta en marcha del proyecto —el inicial data de 2010— se debe a los hallazgos arqueológicos localizados en el terreno, de unos 6.000 metros cuadrados. Entre ellos figura una necrópolis del siglo IX, además de restos del desaparecido Palau de Belles Arts, de otros edificios de los siglos XIV al XVI y de una zona de huertos.

El pistoletazo de salida lo han dado este martes, sobre el terreno, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y las máximas autoridades judiciales de Catalunya, entre ellas la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; el fiscal superior, Francisco Bañeres, y el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio. Está previsto que las nuevas dependencias estén terminadas entre 2030 y 2031, siempre que no aparezcan nuevas sorpresas arqueológicas. La idea es que en 2028 empiecen las obras para levantar el complejo judicial.

Las autoridades observan una maqueta del nuevo edificio judicial de Lluis Companys. / Manu Mitru / t

Todos los representantes públicos y del Poder Judicial han destacado en sus intervenciones la importancia de estas instalaciones, que consolidarán los dos grandes polos judiciales de la ciudad. Uno estará situado en el paseo de Lluís Companys, en las inmediaciones del Arc de Triomf, donde actualmente se encuentra el Palacio de Justicia, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. El otro es la Ciutat de la Justícia de Barcelona y L’Hospitalet, en la Gran Via. De esta manera, se concentrarán los órganos judiciales y se dará un paso importante en la renovación de las instalaciones y, en definitiva, en la modernización de la justicia.

En el nuevo edificio se instalarán las 23 secciones de la Audiencia de Barcelona, pero también el Registro Civil de Barcelona, actualmente ubicado en la plaza del Duc de Medinaceli, y la biblioteca central especializada en temas jurídicos, además de otros servicios. El proyecto inicial se irá adaptando tanto a las necesidades futuras como a los hallazgos arqueológicos.Hasta ahora se han localizado 123 tumbas de la antigua necrópolis, de las que se han abierto 115, algunas de ellas infantiles. Según han explicado los técnicos, los restos serán trasladados al almacén del Museu d’Història de Barcelona situado en la Zona Franca. Por el momento, no está previsto conservar en el propio solar una parte de estos hallazgos.

Tras el traslado de la Audiencia al nuevo inmueble, en el Palacio de Justicia —inaugurado el 11 de junio de 1908 a partir del proyecto de los arquitectos Enric Sagnier y Josep Domènech i Estapà— permanecerán las dependencias del TSJC. También se instalará allí la Fiscalía Superior de Catalunya, que actualmente se encuentra en la calle de Pau Claris, entre València y Mallorca.

"Un servicio público"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha subrayado que «la justicia es un servicio público y es política social» y que era necesario desencallar el proyecto para adaptar las instalaciones a las necesidades de los ciudadanos que deben acudir a los tribunales. Ha celebrado que, finalmente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller Ramon Espadaler hayan puesto «hilo a la aguja». «Era una de las heridas abiertas que tenía la ciudad de Barcelona de los proyectos inacabados», ha afirmado Collboni, quien ha destacado que la iniciativa empieza ahora a tomar forma.

El conseller Espadaler ha asegurado que el nuevo equipamiento judicial estará en consonancia con la «calidad que requiere el ejercicio del Poder Judicial», por lo que se ha mostrado satisfecho con la «cuenta atrás» iniciada este martes. De esta manera, ha añadido, se ordenarán unas instalaciones judiciales que durante muchos años estuvieron dispersas por toda la ciudad. El proyecto, ha incidido, se concretará «dialogando entre todos los poderes».

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Antonio Recio, por su parte, ha reconocido que en la presentación de las memorias de la Audiencia de Barcelona siempre reclama más medios materiales y humanos, y ha destacado que, para prestar un buen servicio público, son necesarias unas instalaciones adecuadas. También ha hecho hincapié no solo en la ciudadanía en general, sino especialmente en las víctimas de delitos, que deben disponer de espacios propios en los que puedan sentirse tranquilas y protegidas.