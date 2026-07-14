El Piromusical se trasladará a la playa del Bogatell y la noche de Fin de Año a la Anella Olímpica por las obras en la Fira

El Piromusical, el espectáculo de fuegos artificiales que clausura las fiestas de la Mercè, se trasladará a la playa del Bogatell y la fiesta de la noche de Fin de Año a la Anella Olímpica por las obras en la Fira de Barcelona en Montjuïc. Según ha avanzado betevé y ha confirmado la ACN de fuentes del consistorio, el Ayuntamiento de Barcelona reubica los dos grandes eventos que dejan la avenida de la Reina Maria Cristina por la intensificación durante el segundo semestre del año de las obras en el recinto de Fira de Barcelona.

En cambio, los conciertos de la Mercè no se verán afectados por las obras y seguirán en la ubicación actual. Los cambios de estos grandes eventos podrían ir más allá de este año dependiendo de las obras.

No es el único cambio que generan las obras. El Automobile Barcelona se despidió temporalmente de Montjuïc el año pasado, puesto que la edición 2027 se traslada a una ubicación alternativa por las mismas obras. Es el evento de público de Fira de Barcelona más visitado. También se muda el salón de logística SIL, que dará un salto de escala en junio de 2027 para captar más empresas de 'software' e Industria 4.0 desde Fira de L'Hospitalet.

Noticias relacionadas

Las obras de la Fira de Montjuïc prevén transformar el recinto con tres grandes actuaciones a corto plazo: un nuevo Palacio Multifuncional, la renovación del Palacio de Congresos y la creación del Fira Barcelona Innovation Hub. La primera fase, con 255 millones de inversión, arrancó en 2026 y debe culminar en 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Internacional de 1929. Quedará pendiente una segunda fase para completar la renovación de todo el recinto ferial. Una parte de la actual superficie, la más cercana a la calle Lleida, dará paso a un nuevo barrio con vivienda pública y equipamientos.