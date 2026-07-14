Los 'noctámbulos' de 35 a 44 años son los que más gastan en Barcelona: 61 euros, el doble que los más jóvenes

Los barceloneses disfrutan de la noche de Barcelona en sus distintas opciones --de los restaurantes a las coctelerías, la música en vivo, el teatro o las discotecas-- pero con un presupuesto muy distinto según la franja de edades. Así lo constatan los datos recogidos por la Oficina de la Noche, que lidera la comisionada (o 'alcaldesa', de la noche) Carmen Zapata, con los que quieren retratar la situación e impacto de la actividad que tiene lugar cuando anochece. Las personas de 35 a 44 años son las que más gastan (61 euros de media) en sus salidas, hasta el punto de casi doblar los desembolsos de los más jóvenes, de 16 a 24 años, que se dejan 33,6 euros.

El ayuntamiento ha puesto cifras a la actividad nocturna, que trata de diversificar y ampliar, habida cuenta de que la crisis climática comporta un mayor uso de la noche, según Zapata. Para ello se ha valido de una encuesta Omnibus nocturna, y de estudios de movilidad, donde destaca que entre 66.000 y 80.000 personas trabajan por la noche en Barcelona.

La radiografía municipal señala que la ciudadanía toma parte de actividades nocturnas en tramos de edad que abarcan de los 16 a más de 65 años, dada la amplia oferta de opciones lúdicas de la ciudad. Se trata de rituales que pueden integrar salir a cenar, a espectáculos u ocio nocturno. "Los barceloneses salen mucho", señalaba la comisionada en una entrevista publicada por EL PERIÓDICO el pasado sábado.

Ambiente en la barra del restaurante Arcano, a la hora de la cena. / MANU MITRU / EPC

Pero las tendencias del sector marcan novedades en esos hábitos de ocio, como son la consolidación de las fórmulas de tardeo para la población más madura, y el descenso del consumo de alcohol entre los jóvenes, que también se interesan más por opciones lúdicas alternativas a las sesiones de discoteca tradicionales.

Para analizar las necesidades de la ciudad en horario nocturno, el consistorio ha contabilizado que hasta 80.000 personas trabajan por la noche en Barcelona, en distintos sectores. No obstante, destaca el de la hostelería, ya que genera uno de cada cuatro puestos de trabajo en dicha franja horaria.

La Oficina de la Noche valora también que un 5% de los desplazamientos en días laborables se hacen entre las 22.00h y las 6.00 horas, lo que supone 366.000 personas. En concreto, una de cada dos personas que se mueven por la noche lo hacen por motivos laborales. Como detalle, destaca que la movilidad sanitaria representa el 8% de la movilidad total a la luz de la luna.

¿Y cómo son los desplazamientos? El 60% de las personas lo hacen en vehículo propio. Y una quinta parte de todos los movimientos, en concreto el 19%, lo copa el ocio.

Salidas sin edad

El uso y disfrute de la noche por parte de los barceloneses es dispar en rutinas y gasto. Los más jóvenes son los que más salen, en concreto el 81% de residentes entre 16 y 24 años afirma hacerlo con regularidad para acudir a espectáculos, cenas u ocio. Eso sí, su gasto medio es de 33,6 euros, acorde a su economía.

La siguiente franja de edad es la segunda más noctámbula, ya que el 78,6% de entre 25 y 34 años son noctámbulos, con un presupuesto también mayor: de 45 euros por persona.

También son mayoría (62%) la población de 35 y 44 años que disfruta de la oferta nocturna de la ciudad, aunque con un salto económico acorde a que suelen ser perfiles ya con ingresos laborales más estables e importantes. Se dejan 61 euros, siendo el consumidor más deseado para el sector de la hostelería en esa franja horaria.

El 52% de los bareloneses de entre 45 a 54 años también son usuarios de la noche, en este caso con una media de gasto notable, de 58 euros por persona. Incluso apuran la actividad nocturna un 46,4% de ciudadanos de 55 a 64 años, con un dispendio de 52 euros. E incluso un nada despreciable porcentaje del 22% de los de más de 65 años siguen consumiendo espectáculos y/o cenas en la ciudad.