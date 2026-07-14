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Aprobación municipal

Barcelona da luz verde al 'ecodistrito' de la Mercedes: abierta la reserva de 1.300 pisos y obras en breve

Lla promotora inmobiliaria Conren Tramway (CT) asegura que iniciará las obras en los próximos meses y ya ha abierto las reservas de pisos

El ‘ecodistrito’ de la Mercedes en Barcelona prevé empezar las obras a finales de 2026 y disponer de 300 pisos en 2029

Vista del solar de la antigua fábrica Mercedes en el barrio de Bon Pastor, donde se prevé empezar a construir pisos y equipamientos antes de final de este año.

Vista del solar de la antigua fábrica Mercedes en el barrio de Bon Pastor, donde se prevé empezar a construir pisos y equipamientos antes de final de este año. / JORDI COTRINA / EPC

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Barcelona
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El proyecto de nuevo barrio de laMercedes de Barcelona, que prevé construir más de 1.300 viviendas en el distrito de Sant Andreu, ha recibido el visto bueno definitivo del consistorio, lo que permitirá el arranque de las obras en los próximos meses.

La compañía impulsora, la promotora inmobiliaria Conren Tramway (CT), ha informado este martes en un comunicado de que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del espacio que ocupaba la antigua fábrica de coches Mercedes-Benz.

La aprobación de este trámite permitirá el inicio de las obras de urbanización y de los primeros bloques residenciales en los próximos meses, ha detallado. El plan prevé más de 1.300 nuevos hogares, entre vivienda libre y vivienda protegida, además de 59.000 m2 dedicados a la actividad económica y 15.000 m2 a comercio, servicios y restauración, según los impulsores.

El barrio está concebido como una zona sin tráfico rodado y con más de 5,5 hectáreas de zonas verdes, que generará un nuevo eje de conexión entre el Bon Pastor y Sant Andreu, muy próximo al entorno de la Sagrera, donde se abrirá la futura estación de tren de alta velocidad.

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Abierta la veda

Los impulsores de laMercedes ha abierto ya, a través de su página web, el registro para las personas interesados en las viviendas libres del proyecto, que está previsto que se comercialicen en el cuarto trimestre de este 2026. El proyecto reserva también 59.000 m2 para usos relacionados con la salud, la tecnología y la innovación. El co-consejero delegado y confundador de CT, Paco Hugas, ha asegurado que "laMercedes es ya una realidad".

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