Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesManlleuSondeo GESOPDavid SánchezAscen LópezRafa NadalPedrerolCalorFrancia - EspañaLa Séptima
instagramlinkedin

Semifinal de España

Luis Gual, artista animador de Barcelona con la selección: "Hoy lo daremos todo en Bling Bling"

Francia – España, en directo: última hora de los equipos y alineaciones del partido de semifinales del Mundial 2026

El cantante Luis Gual, que hoy animará el partido de la selección que se seguirá desde la discoteca Bling Bling.

El cantante Luis Gual, que hoy animará el partido de la selección que se seguirá desde la discoteca Bling Bling. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La semifinal de España contra Francia mantendrá pegados frente al televisor a miles de barceloneses, aunque algunos han preferido congregarse para vivirlo con la plataforma Barcelona con la Selección. El colectivo organiza eventos en torno a cada uno de los partidos de la selección española del Mundial 2026, que tienen lugar en distintos locales de ocio de la capital catalana. Uno de los artistas que protagonizan las animaciones es Luis Gual, que este martes actuará en la discoteca Bling Bling, con el aforo completo en la calle de Tuset.

El grupo monta eventos desde 2016 en Barcelona, para que los aficionados puedan ver los partidos de la selección, después de que el ayuntamiento decidiese autorizar las pantallas gigantes en la vía pública solo en caso de grandes finales. De ese modo, en este Mundial el colectivo ha organizado encuentros y fiestas vinculadas a todos los partidos, desde la fase de grupos, en locales privados.

Aficionados, en uno de los encuentros de Barcelona con la Selección, de este Mundial.

Aficionados, en uno de los encuentros de Barcelona con la Selección, de este Mundial. / EPC

Gual es uno de los artistas animadores de estas celebraciones, que hasta ahora han acabado bien para la selección de España. Su intervención comienza con un pequeño concierto de temas originales de artistas como Nino Bravo y Julio Iglesias (este martes a partir de las 20 horas), en ocasiones con su hermano Juan a la guitarra. Su misión es animar los encuentros y al público que se congrega ante las pantallas, como sucederá hoy en Bling Bling, la discoteca de la calle de Tuset que ya tiene el aforo completo para la ocasión.

Noticias relacionadas

El cantante hace la promesa de "darlo todo" para que la afición vibre. Si hay victoria, la fiesta continuará hasta la madrugada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  2. La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
  3. Catorce municipios del área de Barcelona multan con hasta 750 euros por fumar en la playa
  4. Terrassa, L'Hospitalet y Sabadell son las tres ciudades de España más demandadas para alquilar, según 'Idealista
  5. Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port
  6. Carmen Zapata, 'alcaldesa' de la Noche: 'Barcelona cada vez tendrá más actividad nocturna, pero ahora no necesita más discotecas
  7. Los rincones de El Prat de Llobregat que ya están en la historia del cine
  8. Muere una mujer de 60 años en un incendio en el Eixample

Luis Gual, artista animador de Barcelona con la selección: "Hoy lo daremos todo en Bling Bling"

Luis Gual, artista animador de Barcelona con la selección: "Hoy lo daremos todo en Bling Bling"

Varios cortes de luz en el norte de L’Hospitalet llevan a Endesa a activar un “plan de choque” en su red eléctrica

Varios cortes de luz en el norte de L’Hospitalet llevan a Endesa a activar un “plan de choque” en su red eléctrica

Pistoletazo de salida para la nueva Audiencia de Barcelona 17 años después, tras el hallazgo de restos arqueológicos

Pistoletazo de salida para la nueva Audiencia de Barcelona 17 años después, tras el hallazgo de restos arqueológicos

La supresión del 'bicisharing' privado de Barcelona en 2027 enfrenta a gobierno y oposición

La supresión del 'bicisharing' privado de Barcelona en 2027 enfrenta a gobierno y oposición

El 75% de las fincas afectadas por el socavón del Putxet ya están inspeccionadas y 67 vecinos, realojados en hoteles

Muere un hombre de 86 años atropellado por un vehículo de la limpieza en Barcelona

Muere un hombre de 86 años atropellado por un vehículo de la limpieza en Barcelona

El 75% de las fincas afectadas por el socavón del Putxet ya están inspeccionadas y 67 vecinos, realojados en hoteles

La Guardia Urbana rescata a una gata que estaba en "condiciones precarias" en un local de Ciutat Vella

La Guardia Urbana rescata a una gata que estaba en "condiciones precarias" en un local de Ciutat Vella