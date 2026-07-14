Semifinal de España
Luis Gual, artista animador de Barcelona con la selección: "Hoy lo daremos todo en Bling Bling"
Francia – España, en directo: última hora de los equipos y alineaciones del partido de semifinales del Mundial 2026
La semifinal de España contra Francia mantendrá pegados frente al televisor a miles de barceloneses, aunque algunos han preferido congregarse para vivirlo con la plataforma Barcelona con la Selección. El colectivo organiza eventos en torno a cada uno de los partidos de la selección española del Mundial 2026, que tienen lugar en distintos locales de ocio de la capital catalana. Uno de los artistas que protagonizan las animaciones es Luis Gual, que este martes actuará en la discoteca Bling Bling, con el aforo completo en la calle de Tuset.
El grupo monta eventos desde 2016 en Barcelona, para que los aficionados puedan ver los partidos de la selección, después de que el ayuntamiento decidiese autorizar las pantallas gigantes en la vía pública solo en caso de grandes finales. De ese modo, en este Mundial el colectivo ha organizado encuentros y fiestas vinculadas a todos los partidos, desde la fase de grupos, en locales privados.
Gual es uno de los artistas animadores de estas celebraciones, que hasta ahora han acabado bien para la selección de España. Su intervención comienza con un pequeño concierto de temas originales de artistas como Nino Bravo y Julio Iglesias (este martes a partir de las 20 horas), en ocasiones con su hermano Juan a la guitarra. Su misión es animar los encuentros y al público que se congrega ante las pantallas, como sucederá hoy en Bling Bling, la discoteca de la calle de Tuset que ya tiene el aforo completo para la ocasión.
El cantante hace la promesa de "darlo todo" para que la afición vibre. Si hay victoria, la fiesta continuará hasta la madrugada.
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