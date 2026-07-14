Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesManlleuSondeo GESOPDavid SánchezAscen LópezRafa NadalFlorentino PérezCalorFrancia - EspañaLa Séptima
instagramlinkedin

Agents Rurals

La investigación concluye que el fallo eléctrico de una excavadora fue el origen del incendio de Senmenat

Agents Rurals, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local, localiza el punto de inicio en una cargadora compacta calcinada dentro de una finca aparentemente abandonada

El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental

“Tengo mi vida ahí arriba”: los vecinos afectados por el incendio de Sentmenat esperan poder volver a casa

Lugar donde se originó el incendio forestal de Sentmenat, después de que una excavadora se incendiara en una explotación agrícola

Lugar donde se originó el incendio forestal de Sentmenat, después de que una excavadora se incendiara en una explotación agrícola / MANU MITRU / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clàudia Mas

Clàudia Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agents Rurals atribuye a un accidente el origen del incendio forestal declarado el pasado 6 de julio en Sentmenat, en el Vallès Occidental. El informe técnico de investigación de las causas concluye que el fuego comenzó en una cargadora compacta, también conocida como minicargadora, que se incendió debido a un problema relacionado con sus componentes eléctricos.

La investigación, realizada con la colaboración de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local, determina que la máquina se encontraba parada en el interior de una finca privada cuando se originó el fuego. Se trata de un vehículo ligero utilizado habitualmente en trabajos de construcción y movimiento de tierras.

Las conclusiones del informe serán trasladadas al juzgado encargado de la causa. El incendio quemó provisionalmente 183,53 hectáreas en los términos municipales de Sentmenat y Caldes de Montbui. Según los datos facilitados por Agents Rurals, el 92,24% de la superficie afectada correspondía a terreno arbolado, aunque las llamas también alcanzaron zonas de matorral.

Lugar donde se originó el incendio forestal de Sentmenat, después de que una excavadora se incendiara en una explotación agrícola. Las llamas se propagaron rápidamente a la masa forestal, provocando el confinamiento de varias urbanizaciones y un amplio despliegue de los servicios de emergencia. A 7 de Julio del 2026. Sociedad. AUTOR: MANU MITRU | EPC

La excavadora que provocó el incendio de Sentmenat / MANU MITRU / EPC

En una finca aparentemente abandonada

Menos de 24 horas después de iniciarse el incendio, EL PERIÓDICO pudo acceder a la zona en la que se encontraba la máquina que ahora la investigación señala como origen del fuego.

La cargadora compacta, completamente calcinada, permanecía en el interior de una finca que, a simple vista, parecía abandonada. A pocos metros, a unos diez de la máquina, dos perros de gran tamaño ladraban de forma insistente cada vez que escuchaban algún ruido o detectaban movimiento en los alrededores.

Varios integrantes de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) que trabajaban cerca del denominado punto cero explicaron entonces que no tenían constancia de haber visto en ningún momento a los propietarios de la finca ni a los responsables de la máquina.

Noticias relacionadas

El paisaje alrededor del punto de inicio había quedado completamente arrasado. Los campos aparecían ennegrecidos y la estructura calcinada de la máquina sobresalía como uno de los pocos elementos reconocibles entre la vegetación quemada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  2. La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
  3. Catorce municipios del área de Barcelona multan con hasta 750 euros por fumar en la playa
  4. Terrassa, L'Hospitalet y Sabadell son las tres ciudades de España más demandadas para alquilar, según 'Idealista
  5. Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port
  6. Carmen Zapata, 'alcaldesa' de la Noche: 'Barcelona cada vez tendrá más actividad nocturna, pero ahora no necesita más discotecas
  7. Los rincones de El Prat de Llobregat que ya están en la historia del cine
  8. Muere una mujer de 60 años en un incendio en el Eixample

La Guardia Urbana rescata a una gata que estaba en "condiciones precarias" en un local de Ciutat Vella

La Guardia Urbana rescata a una gata que estaba en "condiciones precarias" en un local de Ciutat Vella

Pistoletazo de salida para la nueva Audiencia de Barcelona 17 años después, tras el hallazgo de restos arqueológicos

Pistoletazo de salida para la nueva Audiencia de Barcelona 17 años después, tras el hallazgo de restos arqueológicos

La investigación concluye que el fallo eléctrico de una excavadora fue el origen del incendio de Senmenat

La investigación concluye que el fallo eléctrico de una excavadora fue el origen del incendio de Senmenat

El calor extremo ha causado 10.200 muertes en el área de Barcelona en las últimas dos décadas: "El código postal no puede determinar quién sufre más"

El calor extremo ha causado 10.200 muertes en el área de Barcelona en las últimas dos décadas: "El código postal no puede determinar quién sufre más"

Protección Civil mantiene activada la alerta por calor extremo en Catalunya

Un espectáculo inmersivo y gratuito redescubrirá el mayor claustro de Barcelona mediante luz y sonido

Un espectáculo inmersivo y gratuito redescubrirá el mayor claustro de Barcelona mediante luz y sonido

Un concurso de ideas decidirá el diseño arquitectónico del equipamiento "emblema" del Pla de Barris en Mataró

Barcelona da luz verde al 'ecodistrito' de la Mercedes: abierta la reserva de 1.300 pisos y obras en breve

Barcelona da luz verde al 'ecodistrito' de la Mercedes: abierta la reserva de 1.300 pisos y obras en breve