La Guardia Urbana rescata a una gata que estaba en "condiciones precarias" en un local de Ciutat Vella

Nueva actuación policial para garantizar el derecho de los animales. El pasado junio agentes de la Guardia Urbana de Barcelona rescataron a una gata que estaba dentro de un local de Ciutat Vella. Los vecinos se habían quejado de que salían malos olores de dentro del inmueble y la policía decidió entrar.

Al hacerlo, encontraron a la gata en unas "condiciones muy precarias y con un estado de salud que hacía necesaria una intervención urgente", según han remarcado desde la Guardia Urbana. El local estaba lleno de basura, lo que generaba el fuerte olor denunciado por los vecinos.

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La gata fue rescatada por los agentes y atendida por los servicios veterinarios. También se denunció a su propietario por un presunto delito de abandono animal.