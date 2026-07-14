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Operativo de los Mossos en Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa y Maçanet por un tiroteo en La Mina ocurrido en mayo

Una pelea en Sant Adrià deriva en disparos al aire en La Mina y un coche tiroteado

La Mina

La Mina / Manu Mitru / EPC

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Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo este martes por la mañana en Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa y Maçanet de la Selva en el marco de la investigación por un tiroteo ocurrido en el barrio de La Mina el pasado mes de mayo.

Según ha informado la policía catalana, se están llevando a cabo entradas y registros en distintos puntos de estas localidades. En el operativo participan unos 150 agentes de las unidades de investigación criminal, orden público, guías caninos, drones y policía científica.

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Los hechos que se investigan tuvieron lugar el 12 de mayo en la calle Saturn y no hubo heridos.

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