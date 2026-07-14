Varios cortes de luz en el norte de L’Hospitalet llevan a Endesa a activar un “plan de choque” en su red eléctrica

Por si las altas temperaturas de las últimas semanas no fueran ya de por sí una auténtica travesía por el desierto, miles de vecinos de los barrios del norte de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han tenido que afrontarla sin luz durante varias de las horas más críticas. O lo que es lo mismo, han tenido que convivir con temperaturas récord sin poder usar ventiladores o el aire acondicionado. Estos episodios de falta de suministro eléctrico han caldeado así los ánimos de muchos vecinos del Samontà, algunos de los cuales se han visto obligados a pasar buena parte de la noche en plena calle para aguantar el calor o a tirar a la basura alimentos que se han echado a perder. Tras el último corte, Endesa ha anunciado un "plan de choque" en su red eléctrica en los barrios de Collblanc y la Florida, los más afectados por estas interrupciones del suministro eléctrico.

La distribuidora eléctrica señala en un comunicado que, entre el 29 de junio y el 13 de julio, se registraron tres incidencias relevantes que afectaron al suministro en diferentes puntos de estos barrios. "El objetivo de la compañía es analizar en profundidad el estado de las instalaciones, reforzar la infraestructura y mejorar la fiabilidad del servicio", apunta Endesa en un comunicado en el que dice que ya ha aprobado un plan de revisión específico de la infraestructura de la zona afectada, que se ejecutará durante este mes de julio y principios de agosto. La compañía anuncia así que, primero, se llevará a cabo un "diagnóstico exhaustivo de la red de media tensión y de los centros de transformación asociados", con el objetivo de identificar posibles deterioros no visibles, comprobar el estado real de las instalaciones y detectar puntos vulnerables.

Además, Endesa se ha comprometido a reparar o sustituir de manera inmediata "cualquier elemento que presente una anomalía". En una segunda fase, prevista para el último trimestre de 2026, Endesa asevera que ejecutará las actuaciones de renovación de los tramos de red en los que se han producido las incidencias durante estos últimos días. Entre las líneas de actuación destacan la sustitución de cables, el refuerzo de la infraestructura y la mejora del mallado de la red, con el objetivo de incrementar las interconexiones entre circuitos y generar más alternativas de alimentación en caso de incidencia. "Estas medidas permitirán reducir el número de clientes afectados en caso de incidencia, acortar los tiempos de reposición y disminuir la necesidad de desplegar grupos electrógenos", sostiene la distribuidora.

Un grupo electrógeno instalado por Endesa durante uno de los cortes de luz en L'Hospitalet durante verano de 2026. / Endesa

Cortes que se repiten

Con todo, no es la primera vez que los barrios del norte de L'Hospitalet tienen que afrontar una concatenación de cortes de luz veraniegos. En verano de 2023 también se produjeron varias interrupciones del servicio, unos problemas que, según Endesa, respondieron a “averías fortuitas” y afirmaron entonces que no se detectó “ningún defecto evidente”. Pese a ello, la suministradora decidió instalar un nuevo tramo de línea eléctrica para evitar que se repitiesen las molestias. La compañía apuntó entonces que las obras consistirían en crear una nueva anilla eléctrica a mitad de la línea afectada, además de reformar un centro de transformación.

En el verano de 2025, el Ayuntamiento de L'Hospitalet y Endesa también pactaron nuevas inversiones para paliar los cortes de luz que se produjeron entonces en la segunda ciudad de Catalunya. Entonces, Endesa se comprometió a inyectar más de 1,99 millones de euros en 2025 en actuaciones de mejora y refuerzo de la red eléctrica de L'Hospitalet, lo que representó un incremento del 85% respecto a la inversión de 1,07 millones de euros en 2024.

Jofre Rojas, presidente de la Asociación de Vecinos de Collblanc y la Torrassa, recuerda que los problemas con los cortes se repiten cada año, una situación que califica como "una auténtica vergüenza". Explica que esta misma mañana una mujer mayor ha acudido a la asociación en busca de consejo porque tiene que cuidar a otra persona mayor y con dependencia, lo que supone un reto mayúsculo al quedarse sin luz. "No me quiero ni imaginar como pasarán estos días en esos pisos en las que hay tres o cuatro familias enteras en varias habitaciones", remarca Rojas, quien lamenta que "un barrio tan popular y con tantas necesidades" tenga, además, que quedarse sin luz. "Hace falta una polítiza preventiva y financiada", remacha.

"Exigimos explicaciones y soluciones"

Tras los nuevos cortes de este año, el teniente de alcalde de L'Hospitalet David Gómez señaló este lunes 13 de julio que el gobierno local se había reunido con Endesa tras el último apagón de este fin de semana, que afectó a más de 4.000 vecinos de la zona norte, y que había reclamado soluciones ante "los perjuicios vividos por nuestros vecinos". "Hemos exigido explicaciones y un compromiso firme para que una situación como ésta no se vuelva a repetir. No nos conformamos con recuperar el servicio. Exigimos explicaciones y soluciones", remachó el ejecutivo municipal.

En su comunicado, Endesa asevera que, desde la primera incidencia, ha mantenido "una coordinación constante" con el Ayuntamiento de L’Hospitalet, con varias reuniones de seguimiento y "un intercambio continuo de información". "Esta colaboración ha sido clave para facilitar el acceso de los equipos técnicos, gestionar la movilidad en las zonas afectadas y habilitar espacios para la instalación de sistemas de generación provisional, así como para mantener informada a la ciudadanía", sostiene la compañía.

Como también reclamaban el consistorio y los propios vecinos afectados, Endesa recuerda que los clientes afectados disponen de un canal específico para gestionar reclamaciones relacionadas con estas incidencias y recomienda identificar explícitamente la incidencia de L’Hospitalet en las comunicaciones para agilizar su tramitación. Para ello, pide que los vecinos envíen sus consultas a al correo reclamaciones_equipo_experto@enel.com con el asunto "L’Hospitalet de Llobregat – junio 2026". "Estas reclamaciones serán analizadas y tramitadas con carácter prioritario", afirma la compañía.

Las últimas incidencias

Endesa recuerda que, en el primer episodio, el 29 de junio, dos averías simultáneas en cables subterráneos de media tensión impidieron la reconfiguración habitual de la red y afectaron a cinco centros de transformación, principalmente en la Florida, el entorno del parque de los Ocellets y zonas próximas a Collblanc. "Ante esta situación, los equipos técnicos desplegaron un dispositivo extraordinario con cinco grupos electrógenos para restablecer el servicio mientras se localizaban y reparaban los puntos averiados. El 30 de junio, a las 11:00 horas, se recuperó totalmente el suministro para todos los clientes", señala.

Esa misma tarde se produjo una incidencia en la subestación de Collblanc, debida a un fallo fortuito en un equipo, "sin relación con las demás averías ni con el consumo, el calor o la capacidad de la red", dice Endesa. A pesar de tratarse de incidencias independientes, su coincidencia temporal obligó a gestionar simultáneamente dos dispositivos operativos. Finalmente, el 12 de julio se registró una nueva avería que afectó al barrio de la Florida. "Las maniobras de reconfiguración de la red eléctrica permitieron reducir rápidamente la afectación, aunque un tramo de la red no pudo recibir alimentación por una vía alternativa", comenta la suministradora. Esto implicó que, durante la noche, se activara un nuevo operativo extraordinario con varios grupos electrógenos, que se fueron incorporando progresivamente. Finalmente, la recuperación de la red permitió restablecer completamente el servicio pasadas las 12:00 horas del lunes 13 de julio.