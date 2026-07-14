El calor extremo ha causado 10.200 muertes en el área de Barcelona en las últimas dos décadas: "El código postal no puede determinar quién sufre más"

En las dos décadas comprendidas entre 2002 y 2022, unas 10.220 personas murieron en el área de Barcelona a causa de las altas temperaturas. Así lo muestra el estudio 'Vulnerabilitat social al canvi climàtic i salut a l'àrea metropolitana de Barcelona', elaborado por el Institut Metròpoli e impulsado por el Àrea Metropolitana de Barcelona, que analiza por primera vez el impacto del calor extremo sobre la mortalidad en los 36 municipios que forman el área metropolitana de la capital catalana en la época más calurosa del año, entre el 15 de mayo y el 15 de octubre.

El informe confirma una asociación entre la exposición a las altas temperaturas y la mortalidad, y muestra que el riesgo de morir aumenta de manera acelerada a partir de los 32°C, y de forma muy pronunciada por encima del umbral de calor intenso. Un fenómeno más claro aún en zonas densamente pobladas y consolidadas, por el efecto de isla de calor urbano. Así, 2003 y 2022 destacan como los dos episodios más críticos de la serie, con 960 y 1.060 muertes atribuibles al calor entre mayo y octubre respectivamente.

Gráfico que muestra las muertes atribuibles al calor en el área metropolitana de Barcelona entre 2002 y 2022.

Además, las diferencias por sexo y edad son marcadas: las mujeres y las personas de 85 años o más presentan riesgos superiores. Durante las dos décadas referenciadas, el informe estima que el calor causó aproximadamente un 62% más de muertes en mujeres que en hombres (unas 3.970 defunciones en hombres y unas 6.440 en mujeres) en el área metropolitana de Barcelona. La mortalidad atribuible crece de manera muy clara con la edad: los menores de 65 años suman solo unas 140 muertes en todo el periodo, mientras que las personas fallecidas de 65 a 84 años alcanzan las 4.530 y las 5.990 entre mayores de 85 años.

Barcelona es el municipio que muestra un incremento más pronunciado del riesgo relativo a temperaturas extremas. Factores estructurales como la antigüedad de las viviendas, la carencia de verde urbano, la densidad de población elevada y las rentas bajas amplifican los efectos del calor, más lacerante entre la población envejecida. A este respecto ha opinado el consejero delegado del área de acción climática del AMB, Guille López: "El código postal o la edad no pueden determinar quién sufre más las olas de calor".

Una farmacia de Montgat marca 44º, el pasado 9 de julio / Jordi Cotrina

A pesar de que la investigación se centra en las defunciones, cabe destacar que la mortalidad representa solo "la punta del iceberg", como mencionan las autoras del informe: Elena Domene, jefa de sostenibilidad del Institut Metròpoli y Ana Romero, Directora de servicios de acción climática del AMB. La exposición a altas temperaturas genera efectos como la deshidratación, la agravación de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, alteraciones renales, estrés térmico, trastornos del sueño, ansiedad o afectación de la salud mental. Se trata de extremos que deterioran la calidad de vida, especialmente en personas mayores, con enfermedades crónicas o que viven en viviendas mal protegidas o en pobreza energética. Para las autoras del informe, estas afectaciones "invisibles" son mucho más prevalentes que la mortalidad y constituyen una parte fundamental de la carga sanitaria real de los efectos del calor extremo.