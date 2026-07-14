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Semifinal del Mundial 2026

Barcelona con la Selección toma la discoteca Bling Bling para animar a la Roja

El local completa su aforo con una gran fiesta de música y fútbol que atrae a público de varias generaciones

Francia – España, en directo: última hora de los equipos y alineaciones del partido de semifinales del Mundial 2026

Estos son los municipios donde habrá pantalla gigante para ver el España - Francia de semis del Mundial

Barcelona anima a la Roja en su pase a la final

Barcelona anima a la Roja en su pase a la final

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Ambiente en la discoteca Bling Bling de aficionados al fútbol ante la convocatoria de Barcelona con la Selección. / Zowy Voeten

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Patricia Castán

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Barcelona
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Con el aforo completo en preventa, la discoteca Bling Bling se ha llenado este martes de forofos de la Roja que querían seguir en grupo y en pantalla gigante la semifinal de España contra Francia en el Mundial 2026. La plataforma Barcelona con la Selección sigue abarrotando los eventos que organiza para cada partido desde la fase de grupos, y coronarlos con fiestas después de cada triunfo, al menos hasta la fecha.

El Ayuntamiento de Barcelona solo prevé el montaje de pantallas gigantes si se alcanza la final. Por ello, la entidad que siguen unas 9.000 personas, celebra sus propias convocatorias en la ciudad para forofos de la selección desde 2016.

Manuel H., uno de los organizadores del grupo, sin ánimo de lucro, explica a este diario que se activaron para fomentar las reuniones de aficionados en Barcelona para visualizar los partidos de la Roja, a falta de pantallas gigantes en la vía pública en anteriores campeonatos. Y también ante la ausencia de derbis de la selección en Catalunya durante 18 años, rememora.

Barcelona. Luis Gual cantante posa en la discoteca Bling Bling. 13 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: ZOWY VOETEN

El cantante Luis Gual en Bling Bling. / Zowy Voeten / EPC

Justo ahora han celebrado una década de sus primeras convocatorias. Y lo han hecho con gran éxito de asistencia, en locales como Pacha Barcelona o Luz de Gas. Según avanzaba la selección española en su clasificación, iban creciendo estos días los aforos. Hasta la semifinal contra Francia hoy en Bling Bñing, que les ha llevado a colgar el 'sold out'.

Para caldear el ambiente, en esta ocasión también han contado con el joven cantante Luis Gual, que anima al público con un espectáculo antes de que los jugadores salten al campo y las pantallas retransmitan la emoción que se vive a miles de kilómetros. El pujante artista, de 23 años, que se dio a conocer durante la pandemia a través de las redes sociales, ha interpretado clásicos de la canción española de figuras como Julio Iglesias, Nino Bravo o Dani Martín, que coreaban con entusiasmo los aficionados.

Barcelona. 14 de julio de 2026. Así se vive el Mundial 2026, partido España contra Francia en la discoteca Bling , primer gol de España. Fotos Sandra Roman.

Animación en Bling Bling durante el partico de España contra Francia. / Sandra Román / EPC

En anteriores ocasiones había actuado también con su hermano Juan, vocalista y guitarrista, que en dúo se están popularizando como Los Gual. Sus canciones con historia, que encandilan a las nuevas generaciones, animan a la afición de cara a los 90 minutos de tensión que están por llegar.

Música y goles

Desde su promotora La Rumba Barcelona se han aliado con la plataforma Barcelona con la Selección para que fútbol y música vayan de la mano durante el Mundial 2026. Este martes, con la sala llena y el partido encarrilado, ya se hablaba de la gran fiesta que será la final.

De momento, cientos de personas han tomado por unas horas la pista de baile de Tuset para seguir desde grandes pantallas el partido, que en seguida ha estado marcado por la euforia, tras el primer gol de la selección. Con el 0-2 la sala ya se venía abajo, mientras la organización caldeaba el ambiente con himnos de España. Los culés del público tenían la doble motivación de ver a sus ídolos, con profusión de camisetas con el nombre de Yamine Lamal.

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Y aunque la media de edad rondaba los 25 años, no faltaban aficionados con los 18 recién cumplidos (como se exige según el horario y el lugar de las fiestas) y bastantes progenitores, todos a una. "Soy del Barça, pero hoy de España", resumía Eduardo, de 21 años, extasiado ante la pantalla. Para Amelia, de 20 años, con dos amigas inglesas recién aterrizadas, el mejor de los planes era fútbol y con suerte la celebración que podía llegar un rato después.

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