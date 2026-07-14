Barcelona fomentará el catalán en cinco institutos y en 600 bares y comercios de Gràcia a partir de otoño

La comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, ha hecho balance de su primer año en las políticas de fomento del uso social del catalán en Barcelona. Ha constatado que se han construido los “cimientos” para promover la lengua, pero que el cambio de hábitos lingüísticos no se consigue “de la noche a la mañana”. Salicrú ha apostado por la construcción de un área estable con más recursos humanos y económicos y ha recordado el trabajo realizado en estos 12 meses. En este sentido, ha hablado de la implicación de los ámbitos municipales en formato transversal, de corresponsabilizar a la estructura municipal por los derechos lingüísticos, la financiación del aprendizaje de la lengua, los proyectos juveniles en educación y entornos digitales o la acogida lingüística.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que, en el informe presentado por Salicrú en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del consistorio, la comisionada ha hecho balance de cómo avanzan los proyectos para reforzar el uso de la lengua en el ámbito del ocio, así como nuevas iniciativas en la educación, el asociacionismo y el comercio de Barcelona. También ha repasado los acuerdos alcanzados con otras administraciones y entidades sociales y vecinales de la ciudad para incrementar los recursos y espacios destinados al fortalecimiento de la lengua.

A lo largo de un año se ha firmado el acuerdo de financiación con el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) para que la aportación municipal consolidada se incremente en 1,15 millones de euros —por encima de los 3 millones de euros anuales—. La inversión permitirá crear 5.000 nuevas plazas de cursos de catalán durante el curso 2026-2027.

El consistorio consolida la perspectiva lingüística como eje transversal de sus políticas de apoyo al tejido asociativo y cultural. La primera línea específica de promoción de la lengua catalana en la Convocatoria General de Subvenciones ha repartido ayudas entre 66 proyectos, una apuesta que se reforzará en 2027 con la incorporación de la lengua catalana como criterio transversal, y con un aumento de la dotación.

Se ha impulsado la creación de un nuevo equipamiento público destinado a potenciar los contenidos digitales en catalán y a conectar creadores, proyectos y oportunidades profesionales. Después del inicio de las actividades abiertas al público en febrero de 2026 en su emplazamiento provisional en el Convent de Sant Agustí, en julio se ha impulsado la constitución de la Fundació Casa de la Creació Digital de Barcelona y la incorporación de cuatro profesionales responsables de la gestión, el acompañamiento de proyectos, la dinamización y el apoyo técnico. Los programas de incubación empezarán en septiembre. El proyecto ha contado con un presupuesto de 750.000 euros durante 2026.

Próximos pasos

También se ha implementado, conjuntamente con el Institut d’Estudis Catalans (IEC), un proyecto para aumentar el uso del catalán entre los jóvenes en el deporte base y el ocio educativo, rutinas lingüísticas. Se ha creado un grupo de trabajo con 22 escuelas infantiles de todos los distritos para analizar los usos lingüísticos y elaborar una Guía de fomento del catalán en las escuelas infantiles municipales, y se intervendrá en cinco escuelas e institutos de la ciudad a través de un proyecto liderado por la aFFaC, con el apoyo técnico del IEC, el CNL de Barcelona y entidades de acogida sociolingüística. Durante el verano se ha ampliado un curso de verano en julio en las aulas de acogida aceleradas.

Finalmente, se ha acompañado a centros cívicos, bibliotecas y equipamientos deportivos para que las actividades y talleres que ofrecen se conviertan en recursos de aprendizaje informal del catalán; se publicará en septiembre una guía de asesoramiento titulada “Catalán en el asociacionismo” y el Ayuntamiento ha incorporado información sobre la normativa lingüística a los recursos municipales destinados a comercios y emprendedores.

Durante el otoño de 2026, se incidirá sobre más de 600 establecimientos de comercio y restauración en el distrito de Gràcia. El proyecto combina diagnóstico, información y acompañamiento en el cumplimiento de la normativa lingüística para impulsar la presencia del catalán en estos sectores. Se han incorporado criterios lingüísticos a la revisión de la Ordenanza de los usos del paisaje urbano con el objetivo de aumentar la presencia del catalán en la rotulación, la señalización, la publicidad y los servicios presentes en las calles de Barcelona.

Este año se ha impulsado el despliegue del Reglamento de uso de la lengua catalana (RULC) en numerosas áreas municipales, organismos públicos y servicios como la Guardia Urbana, TMB, BIMSA o Barcelona Activa, para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en catalán. En este sentido, el consistorio trabaja en la creación del canal específico para que la ciudadanía pueda presentar quejas, denuncias y consultas relacionadas con vulneraciones de los derechos lingüísticos.