El tercer CAP de Gavà abrirá sus puertas en otoño de 2026

El Departament de Salut ultima los preparativos para la apertura del tercer centro de atención primaria de Gavà (Baix Llobregat), que recibirá el nombre de CAP Can Ribes - Ernest Lluch. Las obras de construcción ya han finalizado y estos días se están realizando los últimos retoques antes de iniciar la fase de equipamiento. Así, se prevé que el nuevo centro pueda abrir sus puertas el próximo otoño.

Este lunes 13 de julio, la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, y la gerente de la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Sur, Anna García-Altés, han visitado las instalaciones del futuro centro para conocer de primera mano el estado final de las obras y trabajos previos a su puesta en funcionamiento. En el transcurso de la visita, la gerente de la Región Sanitaria ha destacado que "el CAP Can Ribes - Ernest Lluch representa una oportunidad para transformar y mejorar la atención sanitaria de Gavà. Reforzamos la atención primaria, desplegamos el nuevo modelo territorial de pediatría, integramos la salud mental y ampliamos la cartera de servicios disponibles en la ciudad".

Por su parte, la alcaldesa ha coincidido en señalar los nuevos servicios que se añaden con la puesta en marcha del nuevo CAP que, con cerca de 5.000 metros cuadrados, será uno de los mayores de Catalunya. También ha puesto en valor "la integración paisajística del nuevo equipamiento: hay zonas verdes, los techos también serán verdes y se ha conservado muchas especies de árboles, con un impacto mínimo sobre la colina del Calamot". Badia también se ha referido al nombre del tercer CAP: "Hemos querido rendir homenaje a quien fue ministro de Sanidad, asesinado por ETA en el año 2000. Ernest Lluch fue uno de los precursores de este nuevo modelo de ambulatorio, que pasan a ser centros de salud".

En las próximas semanas, se empezará a equipar el centro con elementos de mobiliario, herramientas de diagnóstico y material sanitario necesarios para la actividad asistencial. Paralelamente, se realizarán las pruebas de funcionamiento y verificación de las instalaciones para garantizar una puesta en marcha sin incidencias.

Antes de la apertura también se activarán diversas acciones de comunicación y medidas específicas de atención a la ciudadanía para facilitar la resolución de dudas relacionadas con la puesta en funcionamiento del nuevo centro. Asimismo, se informará individualmente a las personas que tendrán asignado el nuevo CAP, siguiendo criterios de proximidad y accesibilidad y procurando garantizar, siempre que sea posible, la continuidad con los propios profesionales de referencia.

Dar respuesta al crecimiento de la ciudad

El nuevo CAP Can Ribes - Ernest Lluch se ubica en la calle 8 de Marzo, en el barrio de Can Ribes, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Gavà. Dispone de una superficie de 4.744 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 13 millones de euros por parte del Departament de Salut, a los que se sumará la inversión en equipamiento. Se trata de un CAP de nueva creación que se convertirá en el tercer centro de atención primaria de Gavà y que ha sido concebido para dar respuesta al crecimiento demográfico del municipio. Su puesta en funcionamiento permitirá liberar espacio en los dos centros actuales, incorporar más servicios y mejorar la atención y accesibilidad de la ciudadanía.

Con la apertura del nuevo centro se creará un nuevo equipo de atención primaria que dará cobertura a su población asignada y que trabajará de forma coordinada con los otros dos equipos de la ciudad.

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Este nuevo equipo también será gestionado por el Institut Català de la Salut (ICS) y dispondrá de todos los perfiles profesionales propios de la atención primaria y comunitaria, con la dotación correspondiente a la población asignada: medicina y enfermería familiar y comunitaria, pediatría, odontología, trabajo social sanitario, dietista-nutricionista, referente de bienestar emocional, fisio.