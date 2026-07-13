Próxima apertura
Un supermercado Aldi ocupará el local del histórico cine Liceu de la calle de Sants
El edificio, que cerró en 1989 y está catalogado como Bien Cultural de Interés Local, afronta una nueva transformación
Cierra el Comedia, la última sala de lo que fue la arteria cinematográfica de Barcelona
Edu Gil
El histórico edificio del antiguo cine Liceu, uno de los espacios culturales más emblemáticos del barrio de Sants, en el distrito de Sants-Montjuïc, se convertirá en un supermercado Aldi. Según ha avanzado Betevé y ha confirmado EL PERIÓDICO, la empresa Aldi ha iniciado la adecuación del inmueble de la calle de Sants 82-96, después de años sin actividad y completamente vacío. El estreno no será inminente, dada la complejidad de las labores necesarias.
"Estamos trabajando en la puesta en marcha de las obras de un nuevo supermercado en el barrio de Sants, que abrirá en los próximos años", confirman fuentes de la empresa. ALDI ha abierto más de 15 nuevos establecimientos en España en lo que va de año, cuenta con un total de 507 tiendas y prevé continuar creciendo a lo largo de 2026. Entre sus últimas aperturas en la capital catalana, destacan sus nuevos locales en los mercados de Montserrat (Nou Barris) y Fort Pienc (Eixample).
Inaugurado en 1914, el Liceu fue una de las salas de cine más antiguas y populares del barrio, aunque el edificio actual corresponde a una reconstrucción realizada en 1956 por el arquitecto Antoni de Moragas i Gallissà, uno de los referentes de la arquitectura catalana de la posguerra. El inmueble llegó a albergar una sala con capacidad para unas 1.500 personas, además de un amplio vestíbulo, un bar y diferentes espacios destinados a actividades sociales del barrio.
El declive de la sala comenzó a finales de la década de los ochenta, en un contexto de descenso generalizado de espectadores. El cine cerró definitivamente sus puertas en julio de 1989 y, años después, el edificio fue dividido para albergar distintos negocios privados, entre ellos una tienda y una sala de baile. Con el paso del tiempo, todos ellos acabaron cesando su actividad y el inmueble quedó nuevamente vacío.
La futura apertura de un supermercado supondrá un nuevo cambio de uso para un edificio protegido como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), e incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya del que todavía se conservan elementos originales como la fachada de vidrio diseñada por Moragas y parte del antiguo vestíbulo. La transformación se suma a la larga lista de antiguas salas de cine barcelonesas reconvertidas en establecimientos comerciales, una tendencia que ha reducido notablemente el número de cines históricos de la ciudad.
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