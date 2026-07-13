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Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas

Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar ocho fincas en el Putxet de Barcelona

Un socavón de ocho metros obliga a desalojar cinco edificios en el Putxet sin causar heridos

Un socavón de ocho metros obliga a desalojar cinco edificios en el Putxet sin causar heridos

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Gisela Macedo

Edu Gil

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Un socavón de unos ocho metros de diámetro aparecido este martes en un patio interior de manzana ubicado cerca de las obras de ampliación de la línea 9 del metro ha obligado a desalojar de forma preventiva hasta 93 viviendas junto a la estación de FGC del Putxet, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Los Bomberos de Barcelona recibieron el aviso poco antes de las 11.00 horas tras detectarse el hundimiento en el número 4 de la calle de Rubinstein.

Inicialmente desalojaron las fincas adyacentes, de la calle de Rubinstein, 2, 4 y 6, y la calle de Teodora Lamadrid, 3 y 5. Posteriormente, se desalojaron tres más, hasta ocho fincas, añadiendo los edificios de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, 54, 56 y 58.

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La Generalitat ha confirmado que la incidencia está relacionada con las obras de la L9, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el terreno y revisar los edificios afectados. El incidente ha reavivado el recuerdo del hundimiento del Carmel de 2005, también provocado durante unas obras de ampliación de la red de metro, en aquel caso de la L5.

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