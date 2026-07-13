Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas

Un socavón de unos ocho metros de diámetro aparecido este martes en un patio interior de manzana ubicado cerca de las obras de ampliación de la línea 9 del metro ha obligado a desalojar de forma preventiva hasta 93 viviendas junto a la estación de FGC del Putxet, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Los Bomberos de Barcelona recibieron el aviso poco antes de las 11.00 horas tras detectarse el hundimiento en el número 4 de la calle de Rubinstein.

Inicialmente desalojaron las fincas adyacentes, de la calle de Rubinstein, 2, 4 y 6, y la calle de Teodora Lamadrid, 3 y 5. Posteriormente, se desalojaron tres más, hasta ocho fincas, añadiendo los edificios de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, 54, 56 y 58.

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La Generalitat ha confirmado que la incidencia está relacionada con las obras de la L9, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el terreno y revisar los edificios afectados. El incidente ha reavivado el recuerdo del hundimiento del Carmel de 2005, también provocado durante unas obras de ampliación de la red de metro, en aquel caso de la L5.

Presiones Los comerciantes presionaron para que se tenga en cuenta su situación específica y para que, si los locales están en buen estado, puedan reabrir antes de que se permita el retorno general de los vecinos a las viviendas. Dos comerciantes consultados por el ACN aseguran que sus locales no presentan daños visibles y que, según les trasladaron los Bomberos, no habrían detectado riesgo. Los afectados, organizados a través de la asociación de comerciantes Barnabasi, esperan que el martes, en la reunión prevista a las doce del mediodía en el centro cívico Vil·la Florida, la aseguradora comparezca y dé garantías sobre los plazos de cobro. Por el momento, les indicaron que existe una vía de reclamación a través de la Generalitat por el lucro cesante, pero lamentan que sin una fecha definitiva de reapertura o un documento oficial que acredite la afectación no pueden iniciar los trámites.

Comerciantes afectados por el socavón de la L9 reclaman que la aseguradora comparezca y garantice compensaciones Comerciantes afectados por el socavón de la L9 del Putxet reclaman que la aseguradora vinculada a las obras comparezca y garantice compensaciones "inmediatas" por las pérdidas que les está provocando tener que mantener los negocios cerrados. Aseguran que hasta que no tengan una fecha clara de devolución y un documento acreditativo no podrán tramitar la reclamación por el lucro cesante. Mientras, técnicos conocedores del estado de las obras han indicado a ACN que ya han terminado los trabajos con tanques de cemento y que este domingo han llegado sacos para completar las últimas inyecciones en los próximos días. Sin embargo, fuentes vecinales siguen expresando desconfianza sobre el plazo de retorno, previsto como mínimo para el próximo viernes.Comerciantes afectados por el socavón de la L9 reclaman que la aseguradora comparezca y garantice compensaciones

Obras 24h para consolidar el terreno Tres días después de la aparición del socavón del Putxet, este jueves, los vecinos de las 93 viviendas afectadas han sido convocado a una nueva sesión informativa de la Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona para detallarles la evolución de los trabajos. La principal novedad anunciada ha sido que las obras para consolidar y compactar el terreno removido entre la cavidad y el túnel pasan a realizarse de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día para acelerarlos antes de las conclusiones que está previsto dar a conocer el sábado.

66 acompañamientos para recuperar pertenencias En el tercer día desde que se produjo el socavón, los Bomberos de Barcelona "mantienen el dispositivo permanente sobre el terreno de inspección en los inmuebles afectados, junto con los servicios técnicos de la obra y del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, así como de atención a los vecinos y vecinas que necesitan entrar en sus domicilios a recoger pertenencias personales", ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado. Los Bomberos locales acompañan a los afectados que lo necesitan a recuperar pertenencias personales en sus domicilios. Hasta media mañana de este jueves, habían acompañado a 66 vecinos y vecinas, además de los técnicos que participan en las inspecciones a bajos, locales comerciales y sótanos de la zona.

Contando grietas Vilma, vecina de la calle número 5, ha explicado a EL PERIÓDICO que esta mañana, jueves 9 de julio, ha podido comprobar ella misma la aparición de nuevas grietas entrando a su edificio. Ahora la vecina volverá a la casa que provisionalmente la acoge y que pertenece a su compañera de piso. La mayoría de vecinos del barrio, ha matizado, tienen segunda residencia. En caso de no tenerla, Vilma detalla que tal como ha hecho un vecino que conoce, algunos afectados han optado por dormir en un hotel. Con calor y sed, varios desalojados han acudido al barrio un día más y esperan a que les digan cuándo podrán volver a su casa. La previsión más optimista de los técnicos es que puedan regresar el sábado.

El caso del Carmel Moreno diferencia este incidente del ocurrido en el barrio del Carmel hace dos décadas y recuerda que las técnicas constructivas actuales permiten revestir el túnel prácticamente al mismo ritmo que avanza la tuneladora, lo que reduce notablemente los riesgos. También considera que, una vez identificada la incidencia y estabilizado el terreno, los trabajos podrán continuar con un control aún mayor. Ferran Bermejo, el director técnico del Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC) aseguró que ve "razonable" el plazo de al menos tres días dado a los vecinos para volver a casa para que el hormigón vertido, que está formado fundamentalmente por cemento, grava, arena y agua, necesita que pase un cierto tiempo para que se endurezca. Informa ACN.

Preocupación Otros vecinos también mostraron preocupación por el hecho de que en tres días no haya tiempo suficiente para que el hormigón se haya secado. Respecto a la reparación, el experto considera que la inyección de hormigón es el sistema habitual para afianzar este tipo de cavidades. Pese a recordar que el hormigón necesita cerca de 28 días para alcanzar su resistencia máxima, señala que a los tres o cuatro días ya presenta una consistencia superior a la del terreno original y que la decisión de permitir el regreso de los vecinos dependerá sobre todo de que se haya comprobado que los movimientos del terreno han cesado. En la misma línea, Moreno asegura que el hormigón inyectado no debe soportar grandes cargas estructurales, sino llenar la cavidad generada por la sobreexcavación. Por eso considera que tres días son suficientes para que cumpla esta función. También destaca que las obras de la línea 9 disponen de protocolos de seguimiento muy estrictos y defiende que el subsuelo de Barcelona, formado por materiales muy diversos, obliga a adaptar constantemente la forma de trabajar de la tuneladora.

Punto conocido El geólogo remarca que este punto era ya conocido por los técnicos antes del inicio de las obras. Explica que durante años se llevaron a cabo sondeos, ensayos y estudios geológicos de todo el trazado de la L9, que permitieron identificar este sitio como una zona "más delicada" por la transición entre diferentes tipos de roca. También recuerda que durante toda la obra se monitorean los movimientos del terreno y de los edificios para detectar cualquier anomalía. Algunos vecinos comentaban este miércoles la posibilidad de la afectación de este sitio por el paso de antiguos cursos de agua. En este sentido, en cuanto al papel del agua subterránea, Ventayol matiza que por esta zona pasaba el Torrent de Cal Almirall, que junto con el Torrent del Maduixer se unían en la Riera de Sant Gervasi, pero dice que "seguramente no es la causa" del boquete. Sin embargo, explica que los sedimentos blandos que dejó, junto con la presencia de agua subterránea, pueden haber facilitado que el colapso progresara hasta la superficie.

Terreno granítico Ventayol explica que la tuneladora avanzaba por un terreno granítico hasta llegar a un punto donde el subsuelo cambia repentinamente en pizarras, unas rocas mucho más blandas. Este cambio de condiciones habría provocado una sobreexcavación, es decir, que la máquina habría arrastrado más material de lo previsto y se habría generado una cavidad sobre el techo del túnel. Esta cavidad habría ido progresando verticalmente hasta provocar el colapso parcial del terreno en superficie.