El precio de los alquileres se estanca en la Gran Barcelona desde que se aplicó el tope en 2024

El precio de los alquileres es un auténtico dolor de cabeza para muchas familias de Barcelona, el área metropolitana y el conjunto de Catalunya. Pero, al menos, es un dolor de cabeza que, en los últimos dos años, no ha ido a más. Tampoco a menos. Se ha mantenido de una forma más o menos sostenida desde que la Generalitat implementó el tope de los arrendamientos en zonas tensionadas. Al menos esta es la radiografía que ofrecen los últimos datos del Institut Català del Sòl (Incasòl). La última evaluación expone que en la región metropolitana, esa Gran Barcelona de los cinco millones y medio de habitantes, los precios de los alquileres se han estancado desde principios de 2024, desde que se aprobó la limitación.

En el ámbito funcional metropolitano de la capital catalana —que se compone de las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental— el precio medio de los alquileres en el primer trimestre de 2026 fue de 1.004,52 euros al mes de media. Apenas un euro por encima que en el primer trimestre de 2024 (1.003,59). Este estancamiento tampoco ha sido lineal desde la regulación. De hecho, en el cuarto trimestre de 2025, los contratos alcanzaron su precio máximo histórico en esta Gran Barcelona (1.027,97 euros al mes).

Las mismas cifras del Incasòl revelan que sí que ha disminuido el número de contratos firmados por trimestre. Así, mientras en los tres primeros meses se registraron 22.457 alquileres, dos años después, la suma de los tres primeros meses de 2026 se quedó en 17.428 arrendamientos. Con todo, en un comunicado, el Govern ha celebrado que este primer trimestre de 2026 ha destacado “por el crecimiento del parque de alquiler habitual”.

Esto se debe a que, en el conjunto de Catalunya, se ha registrado un saldo positivo de 3.404 contratos vigentes, el segundo mejor dato desde el inicio de la contención de rentas. “Este incremento refleja confianza de los propietarios en el marco regulador, estabilidad en la duración de los contratos y una sostenida ampliación de la oferta”, apunta el Executiu. Es decir, pese a que el número de contratos por trimestre cae, el número de alquileres en funcionamiento registrado por el Incasòl ha ido a más. Entre los principales motivos está que la duración mínima de los contratos pasase de tres a cinco años, lo que permite dar mayor estabilidad al mercado.

Alquiler medio en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona

Baja en 23 de los 36 municipios metropolitanos

A una escala algo más baja, en el conjunto del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los alquileres bajaron a 1.070,97 euros al mes entre enero y marzo de 2026, después de alcanzar los 1.099,88 euros de media en el último tramo de 2025. Esto supone una caída intertrimestral del 2,63%. Aún más en detalle, ese descenso también se produjo en la mayoría de urbes metropolitanas, dado que el precio de los arrendamientos bajó en 23 de los 36 municipios que integran el AMB, prácticamente el resultado opuesto del último balance, cuando los calores subieron en 24 urbes.

De este modo, a principios de este 2026, los alquileres subieron en 11 localidades, mientras que dos, el Papiol y Torrelles de Llobregat, no registraron suficientes contratos en los tres últimos meses de 2025 para entrar en la estadística.

Más allá de subidas y bajadas, en este principio de año, hubo nueve municipios con alquileres medios por encima de 1.000 euros al mes —en el anterior balance eran 12—. En esta ocasión, el podio lo encabezan Begues (1.559,84 euros de media al mes), Sant Cugat del Vallès (1.475,84) y Sant Just Desvern (1.438,24). Además, otras tres urbes también registran precios por encima de los de Barcelona: Tiana (1.266,88), Esplugues de Llobregat (1.171,71) y Castelldefels (1.142,08). Por encima de los 1.000 euros mensuales siguen Barcelona (1.137,35), Gavà (1.125,11) y Montgat (1.020,78).

Más medidas

Tras el estancamiento de las subidas de los alquileres, entidades por el derecho al acceso a la vivienda reclaman desde hace meses una revisión del índice de referencia de los alquileres de viviendas para rebajar su precio. Plataformas como el Sindicat de Llogateres insisten en que, más allá de la contención de los aumentos que han experimentado los arrendamientos, son necesarias nuevas medidas para reducir el coste del alquiler, además de inspecciones para evitar que haya propietarios que se salten las normas aprobadas.

La sociedad metropolitana y catalana afrontan así el doble reto de garantizar el acceso a la vivienda en un contexto marcado por el crecimiento demográfico, la escasez de oferta y el encarecimiento de los precios. Para responder al aumento previsto de población, la Barcelona metropolitana se plantea ahora duplicar la vivienda planificada y densificar la segunda corona durante los próximos 25 años, un desafío de gran magnitud que implica, de entrada, más que doblar el ritmo anual de construcción en esta área. A ello se suma la necesidad de encontrar fórmulas que aseguren que una parte suficiente de las nuevas viviendas cuente con algún tipo de protección y pueda destinarse a alquileres asequibles.