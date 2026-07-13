El Observatorio para la Libertad Religiosa exige a Collboni un plan de seguridad contra los robos en iglesias

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha reclamado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que adopte medidas urgentes para reforzar la seguridad en las iglesias de la ciudad. Reaccionan así al dato de 36 robos con fuerza registrados en centros religiosos en los últimos 30 meses, adelantado por EL PERIÓDICO a partir de información facilitada por los Mossos d'Esquadra.

La entidad ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en la que exige incrementar la presencia policial en los distritos más afectados, implantar protocolos específicos de vigilancia, mejorar la coordinación entre el Ayuntamiento, los Mossos y las comunidades religiosas y rendir cuentas sobre las actuaciones que se lleven a cabo. La policía catalana, como informó este diario, ya hace una “pedagogía constante” a la red de parroquias para reducir riesgos y que cada una tiene “referentes policiales” en su zona “desde hace años”.

Según un comunicado, la organización considera especialmente grave el robo cometido el pasado 7 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en el barrio del Turó de la Peira, donde fueron sustraídos el sagrario con las hostias consagradas y cálices y otros objetos litúrgicos apenas dos días antes de la visita del Papa a Barcelona. "Este tipo de intrusiones no son únicamente delitos patrimoniales: afectan al núcleo de la vida espiritual de las comunidades parroquiales. La reiteración de estos hechos durante treinta meses seguidos exige una respuesta municipal seria", afirma la presidenta del Observatorio, María García, en el mismo comunicado.

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Según los datos publicados por EL PERIÓDICO, en Barcelona se registraron 13 robos en 2024, 15 en 2025 y otros ocho en los primeros seis meses de 2026, con especial incidencia en los distritos de Nou Barris, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Sant Martí. El Arzobispado de Barcelona confirma que “no ha habido un aumento substantivo” y que las intrusiones son ocasionales, con o sin robo consumado. Por ahora, los Mossos d’Esquadra descartan que se trate de ataques anticlericales ni relacionados con el culto, sino delitos con motivación meramente material.