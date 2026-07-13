Los nuevos contratos de alquiler bajan un 2% en el primer trimestre del año en Barcelona: 1.137,3 euros al mes

Los 8.156 contratos de alquiler de pisos registrados en Barcelona ciudad durante el primer trimestre de este año se firmaron a un media de 1.137,35 euros mensuales. La cifra marca una estabilización de los precios en la capital catalana, que en los últimos dos años --desde la regulación de las rentas en zonas tensionadas-- oscila levemente mes tras mes, arriba o abajo, según los distritos. En esta ocasión, siete están más baratos que en el anterior trimestre (el último de 2025), mientras que tres se han encarecido.

Evaluar las cifras que proporciona el Incasòl (con datos del depósito de fianzas y contratos) no es fácil, porque la valoración de las administraciones y de las patronales varía en función de los elementos comparados. Por ejemplo, este lunes el alcalde Jaume Collboni se ha congratulado de que el control de alquileres suma desde marzo de 2024 una bajada "del 5% de facto" respecto a aquella punta de 1.193,4 euros. Considera que se han "congelado" los precios, aunque sean todavía "muy altos para la mayoría de vecinos". Pero ha destacado que en otras ciudades que no los topan "sí suben los precios de los arrendamientos". Por ello, concluye que "la regulación sí está funcionando".

Descripción del alquiler medio en los barrios de Barcelona.

En el mismo sentido, el Departament de Territori destaca en una nota el 2% de reducción trimestral y concluye que la limitación ha permitido "contener los precios en los municipios con rentas más elevadas". También aplaude el incremento del 3,1% de contratos firmados en la ciudad.

En cambio, la Cambra de la Propietat Urbana alude a "estabilidad" en los precios, sin que haya una tendencia clara, dado que si se comparan interanualmente, los alquileres están un 4% por encima de hace un año, cuando la media de los contratos firmados fue a 1.087 euros mensuales. Los datos "contradictorios" hacen que resulte complejo sacar conclusiones. De igual modo, se mantienen las oscilaciones entre zonas. En el primer trimestre hubo más distritos con tendencia a la moderación que al alza, aunque los que subieron fueron precisamente los más económicos, como Sant Andreu (934,5 euros al mes), Nou Barris (816,6). También se elevaron los pisos en Gràcia, hasta los 1.081,2 euros.

En cuanto al resto de distritos, se mantiene a la cabeza Sarrià-Sant Gervasi rozando los 1.600 euros de renta, seguido por Les Corts a 1.289,3;. Después se sitúan el Eixample a 1.250, 4; Sant Martí a 1.100, Gràcia, Ciutat Vella (1.011,4), Sants-Montjuïc (1.007,6, baja apenas un euro), Sant Andreu, Horta-Guinardó (929,6) y Nou Barris.

En cuanto al precio por metro cuadrado, en el conjunto de la ciudad se situó a 16,89 euros, por debajo de la media de 17,04 de finales de 2025, pero por encima de los nueve primeros meses meses del año pasado. Hay que tener en cuenta también que la dimensión media de las viviendas contratadas de enero a marzo de este 2026 ha sido de 71, igual al año pasado. Pero resultan entre tres y cuatro metros metros cuadrados más pequeñas que en 2024, por la tendencia a la entrada en escena de pisos más pequeños, lo que también afecta al precio final de la renta.

El parque de alquiler

Cada trimestre unos y otros miran también con lupa el volumen de contratos. Collboni ha puesto de relevancia hoy que la bolsa total de viviendas alquiladas suma 2.000 más que hace dos años, aunque las nuevas contrataciones hayan ido a la baja desde 2021, cuando había picos de casi 14.400 trimestrales. No obstante, el dato del primer trimestre del año (8.156) es superior al mismo periodo de 2025 (7.615). El alcalde ha agregado que los contratos analizados son "son datos objetivos de condiciones y precios. Luego están los cálculos de portales inmobiliarios y entidades privados. No son datos objetivos", ha opinado.

Por parte de la Cambra, se considera que el pequeño incremento total de viviendas en alquiler (que incorpora obra nueva y alquiler social) se queda muy corto para las necesidades de la capital catalana. Lamentan que conseguir un piso de alquiler es una dura batalla entre cientos de candidatos porque la oferta disponible es escasa y deja fuera de juego a las personas menos solventes, por la salida de pisos del mercado de alquiler desde la regulación.

En este sentido, Territori es optimista con la reducción por segunda vez consecutiva de los contratos de temporada en Catalunya, que atribuye a su regulación desde principios de este año. En el caso de Barcelona, han sido 1.518 en el primer trimestre de este año, muchos menos que hace justo un año (2.347), pero casi 246 más que en los últimos tres meses de 2025. Para la Cambra, es pronto para saber si hay un trasvase hacia los contratos de larga duración, dado que existen propietarios y operadores que no depositan fianza en el Incasòl en contratos cortos.