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Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval

El Centre d'Estudis Martorellencs retoma los trabajos en un nuevo proyecto cuatrienal

La aparición de restos humanos en una antigua necrópolis de La Mola obliga a repensar su futuro

Yacimiento de Santa Margarida de Martorell

Yacimiento de Santa Margarida de Martorell / AJUNTAMENT DE MARTORELL

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Martorell
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Comienza una nueva campaña de excavaciones del Centre d'Estudis Martorellencs (CEM) en el yacimiento de Santa Margarida de Martorell, que se extenderá desde este lunes 13 y hasta el viernes 31 de julio. Unas veinte personas, entre miembros de la entidad, el equipo técnico y estudiantes de Arqueología de la Universitat de Barcelona, participarán en la primera intervención del nuevo proyecto cuatrienal de investigación 'Paisatge, memòria i relacions socials al Priorat de Sant Genís de Rocafort, segles VI–XVI (2026-2029)', que estudiará la evolución histórica de Santa Margarida y su relación con el núcleo medieval de Martorell.

La campaña se centrará principalmente en dos ámbitos de trabajo. Por un lado, se continuará la excavación de la necrópolis situada detrás la iglesia, con el objetivo de estudiar nuevos entierros localizados el año pasado y profundizar en su secuencia cronológica. Por otro lado, se intervendrá en el sector sur de la antigua sagrera medieval para documentar espacios de hábitat, almacenamiento y trabajo vinculados a la vida cotidiana alrededor de la iglesia. Los trabajos también incluirán tareas de documentación, fotografía, topografía e integración de todos los datos en el sistema digital del proyecto.

El presidente del CEM, Alfred Mauri, explica que esta campaña inaugura una nueva etapa de investigación, pero manteniendo la continuidad de los trabajos desarrollados hasta ahora: "Este año comenzamos un nuevo proyecto porque la investigación arqueológica se estructura por periodos de cuatro años. Es un proyecto que no es nuevo, pero sí que tiene unos objetivos nuevos, y da continuidad a lo que se ha ido haciendo hasta ahora".

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Mauri destaca que la principal novedad es que el proyecto amplía la mirada más allá de Santa Margarida e incorpora el núcleo medieval de Martorell para entender mejor la evolución del territorio: "La voluntad es estudiar simultáneamente dos núcleos que se forman en el mismo momento y entender mejor como evolucionan estos espacios", ha asegurado Mauri. En cuanto al equipo humano, la campaña reunirá a unos 20 participantes con perfiles diversos, entre estudiantes y especialistas.

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