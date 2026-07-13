Muere a los 100 años la 'drag queen' Gilda Love, icono del transformismo y referente LGTBI de Barcelona

La artista Gilda Love, una de las grandes figuras del transformismo en Barcelona y referente histórico del colectivo LGTBI, ha fallecido a los 100 años. La noticia se conoció este domingo por la noche, cuando la asociación GAG LGTBIQA+ anunció su muerte a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que despidió a la 'drag queen' con un emotivo mensaje.

Gilda Love, nombre artístico de Eduardo Enrique Gustavo Francisco, nació en San Fernando (Cádiz), aunque desarrolló gran parte de su trayectoria artística en Barcelona. Alcanzó la popularidad durante las décadas de los 70 y 80 gracias a sus espectáculos en los cabarets del entonces conocido como Barrio Chino, en el Raval, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del transformismo y del llamado 'destape' español.

Su carrera comenzó en el cabaret Madame Arthur de París, donde adoptó el nombre artístico de Gilda Love, inspirado en el personaje interpretado por Rita Hayworth en la película Gilda. A partir de entonces inició una larga trayectoria por salas y cabarets de distintos países, manteniéndose sobre los escenarios durante décadas.

En 2022 fue protagonista del documental Cantando en las azoteas, dirigido por Enric Ribes y estrenado en el Festival D'A de Barcelona. La película, a medio camino entre el documental y la ficción, retrataba la vida del considerado último transformista del antiguo Barrio Chino y servía también como homenaje a una forma de vida del Raval desaparecida casi por completo. El filme mostraba el lado más íntimo de Gilda Love, marcada por la pérdida de la vivienda en la que residió durante décadas y por la transformación del barrio, al tiempo que reivindicaba la memoria de una generación de artistas que desafió la represión franquista y abrió camino a la visibilidad del colectivo LGTBI.

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Además de su legado artístico, Gilda Love fue reconocida por su contribución a la visibilidad del colectivo LGTBI. Su ciudad natal, San Fernando, creó el Premio Gilda Love para distinguir a personas y entidades comprometidas con los derechos del colectivo, un galardón cuya edición de 2026 se entregó precisamente este fin de semana durante las celebraciones del Orgullo.