Los Mossos detienen a tres menores por robar un teléfono móvil en L'Hospitalet y agredir a la víctima

Agentes de los Mossos de Escuadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de L'Hospitalet de Llobregat, detuvieron, entre los días 2 y 6 de julio, a tres menores como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación y un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se produjeron el pasado 29 de junio, al anochecer. La policía catalana explica que los tres presuntos autores aprovecharon un momento de distracción de la víctima mientras caminaba por la vía pública, se acercaron por detrás y le agredieron de manera violenta con el fin de sustraerle el teléfono móvil. Durante el asalto, uno de los agresores esgrimió una arma blanca y la causó lesiones a la víctima.

Tras tener los agentes conocimiento de los hechos, abrieron una investigación con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos responsables. La policía tomó declaración a la afectada, así como a varios testigos, pero fue una familiar de la víctima quien comunicó a los agentes que disponía de acceso a la geolocalización del teléfono sustraído mediante el sistema de ubicación en tiempo real del dispositivo. Así, los investigadores consiguieron localizar el terminal robado y devolverlo a su legítimo propietario.

Los Mossos destacan que en el momento de la recuperación, el dispositivo se encontraba en posesión de una persona que manifestó haber recibido el teléfono con el fin de venderlo. Los arrestados pasaron a disposición de la fiscalía de menores en funciones de guardia de L'Hospitalet de Llobregat.