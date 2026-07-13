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Mémora inaugura el nuevo Tanatorio de Sant Andreu en Barcelona, en el que ha invertido 8,5 millones

La instalación está situada en el número 9 del paseo de Potosí y está pensada para ofrecer servicio al distrito barcelonés, Santa Coloma, Sant Adrià y Badalona

el nuevo tanatorio de Mémora en Sant Andreu

el nuevo tanatorio de Mémora en Sant Andreu / EPC

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Mémora ha inaugurado el nuevo tanatorio de Sant Andreu, ubicado en el paseo de Potosí número 9, en Barcelona. El equipamiento, para cuya construcción se han invertido 8,5 millones de euros, entró en funcionamiento, el pasado viernes y está pensado para ofrecer un servicio de proximidad a vecinos de propio distrito de Sant Andreu y de poblaciones cercanas como Santa Coloma, Sant Adrià y el este de Badalona.

El nuevo tanatorio cuenta con una superficie construida de 2.342,3 m², cuatro salas de velatorio, un oratorio multiconfesional, terrazas en todas las plantas y aparcamiento privado. Incorpora además el servicio ‘La Ventana del Recuerdo’, una propuesta inmersiva y escenográfica que permite personalizar las ceremonias mediante sonido, imagen e iluminación, adaptándolas a los deseos de cada familia. 

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Cinco tanatorios

Mémora ya gestiona en Barcelona los tanatorios de Sancho de Ávila, Sant Gervasi, Les Corts y Collserola. En toda España, el Grupo ofrece sus servicios a través de 1.600 profesionales, 194 tanatorios, 57 crematorios y 97 cementerios. 

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