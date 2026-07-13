Mataró reforzará la seguridad durante Les Santes con más policías, controles de acceso y videovigilancia

El Ayuntamiento de Mataró, a través de las concejalas de Seguridad, Núria Moreno, y de Feminismos, Marta Moya, ha presentado este lunes el dispositivo de seguridad que ha preparado para reforzar la seguridad durante las fiestas mayores de la capital del Maresme, Les Santes. El operativo contempla 140 agentes extraordinarios de Policía Local y de Mossos d'Esquadra, efectivos de Protección Civil, controles de acceso durante las noches del 25 y el 28 de julio, así como la habilitación de puntos lila.

Concretamente, la Policía Local contará con 127 efectivos, 65 de los cuales se añadirán a los habituales, y los Mossos d'Esquadra reforzarán su servicio con 75 agentes que se sumarán a los del turno nocturno ordinario. En cuanto a la videovigilancia, el ayuntamiento ha detallado que, tal y como ya ha ocurrido en los últimos dos años, hará volar el dron de vigilancia aérea. El dispositivo patrullará cada noche el cielo de Mataró, del 25 al 29 de julio, "para tener un control más efectivo de todo el espacio del Nou Parc Central y prevenir incidentes" como los que tuvieron lugar el año pasado, cuando tres personas fueron detenidas tras lanzar objetos a la policía al terminar los conciertos una de las noches de la festividad.

Además, indica el consistorio en un comunicado, Les Santes también servirán para que la Policía Local "continúe avanzando en el uso del sistema de videoprotección de la ciudad". La festividad, la más importante de la ciudad, será momento para testear el sistema Fusus. Presentado recientemente, funciona como un gran centro de control que recibe, visualiza y gestiona al momento datos como videos recogidos por las cámaras corporales de los agentes, por los dispositivos fijos instalados en la vía pública o procedentes de los drones que vigilan desde el aire. Una simultaneidad en la recepción de los datos que permite a los agentes procesar rápidamente información de alto valor para la labor policial.

Simulaciones para mejorar la labor policial

El ayuntamiento cuenta con cinco Planes de Autoprotección (PAU) correspondientes a los actos más multitudinarios. A los dos ya existentes, que se han actualizado (Nit Boja y Tarda Guillada), los días 25 y 26 de julio respectivamente; y Castell de Focs, la noche del 27 de julio), se suman otros tres: uno para los grandes acontecimientos en el recinto ferial, uno para el No N'hi Ha Prou (la noche del 28 de julio) y otro para los actos de la Llar Cabanellas.

Este año, y como novedad para complementar los PAU, el Servicio de Protección Civil ha hecho simulaciones de evacuación del Desvetllament Bellugós, del Castell de Focs y de un eventual concierto multitudinario en la playa. El objetivo era analizar para diferentes escenarios el tiempo total de evacuación, el uso de los diferentes recorridos y salidas, los puntos de acumulación de personas y los tiempos máximos de acumulación. Todo ello, para proporcionar información al Ayuntamiento que ayude a mejorar la seguridad de acontecimientos extraordinarios y multitudinarios que se puedan realizar posteriormente.

La conceja de Mataró Segura, Núria Moreno, la edila de Igualdad, Marta Moya, durante la presentación de los dispositivos de seguridad para Les Santes 2026 / AJUNTAMENT DE MATARÓ

El consistorio señala que según los estudios realizados, en cuanto a la simulación de evacuación del Desvetllament Bellugós, los resultados de tiempos y desarrollo de la evacuación en los escenarios estudiados "son buenos y aceptables". En cuanto a la simulación de evacuación del Castell de Focs y de un concierto en la playa también es "aceptable", pero siempre que "todos los pasos subterráneos estén disponibles". Si alguno de los pasos centrales queda bloqueado, o se produce una situación de riesgo en la zona del paseo, se recomienda modificar la estrategia de evacuación optando por redistribuir la ciudadanía hacia los extremos del paseo y la playa.

Agentes lilas itinerantes

La campaña 'Festa per a tothom', impulsada por la concejalía de Igualdad, Feminismos y LGTBI+, busca "garantizar un espacio de fiesta en que todo el mundo pueda disfrutar". Además, se desplegará un dispositivo integral formado por una red de profesionales y "agentes activos de fiesta". El dispositivo contará con los espacios de atención lilas y este año se suma una nueva figura complementaria, la de las agentes lilas itinerantes, que estarán identificadas con chalecos de ese color y "harán prevención, sensibilización y detección de situaciones de riesgo y posibles agresiones". También podrán acompañar y derivar a las personas afectadas al espacio de atención lila, así como "intervenir de forma preventiva y activar el protocolo de actuación ante agresiones o situaciones de violencia".