El Fresc Festival de Sabadell cierra la edición de 2026 con un total de 3.300 espectadores

El Fresc Festival de Sabadell ha cerrado su edición de 2026 con un total de 3.300 espectadores. A lo largo de quince sesiones, la programación ha vuelto a combinar teatro, música y poesía con artistas consolidados y creadores de proximidad, logrando un total de seis funciones con todas las entradas agotadas. Se trata de las dos funciones inaugurales de Bona gent, de Quim Masferrer; Loop, del sabadellense Ramon Madaula; el concierto de Laura Andrés presentando +Zerø; el de Alfred García con T'estimo es te quiero; y la clausura de Sidonie con Catalan Graffiti.

Otros espectáculos que también han registrado una ocupación muy elevada han sido L'estiueig, de Els Pirates Teatre; el concierto de Roger Mas presentando El rei de les coses; Let's Rock, Let's Dance… Let's Cello!, de Northern Cellos; y el concierto de Cris Juanico presentando Rosa des vents.

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El festival se ha celebrado, un año más, en el anfiteatro de los Jardinets del Espai Cultura Sabadell, en el centro de la ciudad. Por este escenario también han pasado artistas y compañías como Joan Carreras, Albert Triola, Miquel Sitjar y Ramon Godino, así como Engruna Teatre, en una programación que ha vuelto a combinar grandes nombres de la escena catalana con una destacada presencia de creadores vinculados a Sabadell, como Ramon Madaula, Laura Andrés, Jordi Fité o Engruna Teatre.