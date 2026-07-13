Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GasEusebio UnzuéSant Esteve SesroviresMarta Gómez MonteroJubilaciónColegios CatalunyaRafa NadalIncendios forestalesGibraltarSam NeillMíster Venezuela
instagramlinkedin

Cultural

El Fresc Festival de Sabadell cierra la edición de 2026 con un total de 3.300 espectadores

La doble función inaugural de Quim Masferrer, con Bona gent, y la clausura, a cargo de Sidonie, han agotado las entradas

Festival Fresc Sabadell

Festival Fresc Sabadell / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Sabadell
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Fresc Festival de Sabadell ha cerrado su edición de 2026 con un total de 3.300 espectadores. A lo largo de quince sesiones, la programación ha vuelto a combinar teatro, música y poesía con artistas consolidados y creadores de proximidad, logrando un total de seis funciones con todas las entradas agotadas. Se trata de las dos funciones inaugurales de Bona gent, de Quim Masferrer; Loop, del sabadellense Ramon Madaula; el concierto de Laura Andrés presentando +Zerø; el de Alfred García con T'estimo es te quiero; y la clausura de Sidonie con Catalan Graffiti.

Otros espectáculos que también han registrado una ocupación muy elevada han sido L'estiueig, de Els Pirates Teatre; el concierto de Roger Mas presentando El rei de les coses; Let's Rock, Let's Dance… Let's Cello!, de Northern Cellos; y el concierto de Cris Juanico presentando Rosa des vents.

Noticias relacionadas

El festival se ha celebrado, un año más, en el anfiteatro de los Jardinets del Espai Cultura Sabadell, en el centro de la ciudad. Por este escenario también han pasado artistas y compañías como Joan Carreras, Albert Triola, Miquel Sitjar y Ramon Godino, así como Engruna Teatre, en una programación que ha vuelto a combinar grandes nombres de la escena catalana con una destacada presencia de creadores vinculados a Sabadell, como Ramon Madaula, Laura Andrés, Jordi Fité o Engruna Teatre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  2. La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
  3. Desalojada la estación de Urquinaona del metro de Barcelona por un incidente con gas pimienta
  4. Catorce municipios del área de Barcelona multan con hasta 750 euros por fumar en la playa
  5. Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port
  6. Collboni ganaría unas elecciones municipales hoy en Barcelona, ERC repuntaría y Aliança y VOX superarían a Junts
  7. Carmen Zapata, 'alcaldesa' de la Noche: 'Barcelona cada vez tendrá más actividad nocturna, pero ahora no necesita más discotecas
  8. Un hotel de 330 habitaciones consolida la apuesta de Alexandre por L’Hospitalet

Un supermercado Aldi ocupará el local del histórico cine Liceu de la calle de Sants

Un supermercado Aldi ocupará el local del histórico cine Liceu de la calle de Sants

Un colegio privado de Sant Cugat aparta a un monitor de natación por presuntos abusos a dos alumnas de Infantil

Un colegio privado de Sant Cugat aparta a un monitor de natación por presuntos abusos a dos alumnas de Infantil

El Fresc Festival de Sabadell cierra la edición de 2026 con un total de 3.300 espectadores

El Fresc Festival de Sabadell cierra la edición de 2026 con un total de 3.300 espectadores

Un concurso de ideas decidirá el diseño arquitectónico del equipamiento "emblema" del Pla de Barris en Mataró

Cinco heridos en un accidente de autobús en Cerdanyola del Vallès

Cinco heridos en un accidente de autobús en Cerdanyola del Vallès

Impulso a la construcción de más de 2.000 viviendas protegidas junto a la futura estación de la Sagrera

Impulso a la construcción de más de 2.000 viviendas protegidas junto a la futura estación de la Sagrera

Muere a los 100 años la 'drag queen' Gilda Love, icono del transformismo y referente LGTBI de Barcelona

Muere a los 100 años la 'drag queen' Gilda Love, icono del transformismo y referente LGTBI de Barcelona

Barómetro de Barcelona 2026: la mayoría de los ciudadanos avala retirar las licencias a los pisos turísticos

Barómetro de Barcelona 2026: la mayoría de los ciudadanos avala retirar las licencias a los pisos turísticos