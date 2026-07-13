Convocado un concurso para definir el diseño de los nuevos elementos de las terrazas de la Rambla

La Asociación de Diseño Industrial del FAD ha convocado, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, un concurso sobre el diseño de los nuevos elementos de las terrazas de la Rambla. La convocatoria lleva fecha de este mismo lunes y el plazo de recepción de portafolios finaliza el próximo 27 de julio a las 17.00.

El concurso busca “una propuesta unificada que refuerce la identidad del espacio, posicione a Barcelona como referente internacional en diseño del espacio público y ponga en valor el diseño como motor de transformación urbana”, según un comunicado de ADI-FAD. El concurso da cumplimiento a la Zona de Excelencia de Terrazas que fue acordada por el consistorio con Amics de la Rambla y el Gremi de Restauració.

La planificación de la reforma de la Rambla precisa que habrá en sus terrazas 322 mesas, cifra acordada por el ayuntamiento con el Gremi de Restauració, que estarán disponibles a partir de febrero de 2027, cuando las obras hayan acabado.

Los elementos

El concurso parte del diseño de tres piezas consideradas clave para las nuevas terrazas una vez esté acaba la reforma de la Rambla. Las tres piezas son un mueble auxiliar, como elemento de apoyo al servicio de terraza; una pizarra informativa, para la comunicación de cada local, y un elemento delimitador del espacio, que ordene la terraza. El diseño que sea seleccionado y homologado formará parte del mobiliario de la Zona de Excelencia de la Rambla.

Los criterios de evaluación de las propuestas darán prioridad a la innovación, la sostenibilidad, la ergonomía, la coherencia con el entorno patrimonial y la capacidad de reflejar los valores estéticos y culturales de Barcelona.

Premio y honorarios

El jurado está integrado por el ayuntamiento, ADI-FAD, el Gremi de Restauradors y Amics de la Rambla. Los interesados pueden dirigirse a concurs@adifad.org si quieren más información. La propuesta que resulte ganadora se llevará un premio de 30.000 euros, cantidad que incluye los honorarios por la redacción del anteproyecto, el desarrollo del proyecto ejecutivo, el seguimiento del prototipaje y el de homologación. Cada uno de los equipos que sean seleccionados en la fase anterior, la de los anteproyectos, recibirá 1.500 euros por su propuesta. El proyecto se hará bajo código abierto y el concurso está dirigido a estudios y profesionales de diseño de Catalunya.

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Está estructurado en tres fases: selección de ocho equipos entre las candidaturas recibidas; anteproyectos, que deben ser elaborados de la mano de una empresa fabricante o un taller que garantice la viabilidad productora, y el proyecto ejecutivo, el desarrollo de la propuesta ganadora has la entrega lista para producción con prototipos de escala 1:1.