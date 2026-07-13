Un concurso de ideas decidirá el diseño arquitectónico del equipamiento "emblema" del Pla de Barris en Mataró

El Ayuntamiento de Mataró ha convocado un concurso de ideas para escoger la mejor propuesta arquitectónica para la construcción del 'Espai Vida', el futuro 'Centre Comunitari d'Innovació i Cultura' que se ubicará en el barrio de Cerdanyola. Se trata de una de las primeras actuaciones para desplegar el programa 'Cerdanyola Viva, por un barrio inclusivo, resiliente e innovador', financiado parcialmente a través del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat.

La actuación prevé el derribo de la Escola d'Adults Els Tarongers, el Espai Jove, el Centre Cívic y un local bancario, situados en el entorno de la plaza del Onze de Setembre, popularmente conocida como Can Morros. El Ayuntamiento de Mataró señala que la intervención, que se desarrollará de manera paralela a la redacción del proyecto del 'Espai Vida', permitirá transformar este ámbito estratégico del barrio.

El 1 de julio se sacó a licitación el concurso de ideas del equipamiento, que el gobierno municipal del alcalde David Bote considera "clave para la transformación urbanística, social y comunitaria del barrio de Cerdanyola", según ha declarado el gobierno municipal en un comunicado. Con un coste total estimado de 16 millones de euros —14 millones destinados al equipamiento y otros dos a la urbanización de los entornos—, el proyecto persigue "crear una nueva centralidad comunitaria abierta, accesible y conectada" con las plazas del Onze de Setembre y de Andalucía y el paseo Ramon Berenguer III". Asimismo, que la intervención "mejore el espacio público y promueva el uso, favorezca la cohesión social e impulse la innovación y la cultura".

Refetente del Pla de Barris en Mataró

El gobierno municipal señala que la construcción del 'Espai Vida' es "una de las actuaciones más emblemáticas del proyecto que la ciudad presentó al Pla de Barris i Viles, y que en efecto fue seleccionado para recibir 12,5 millones de euros de dicha iniciativa del Govern. "La iniciativa quiere revertir el déficit histórico de equipamientos del barrio, generar nuevas oportunidades de cohesión social, cultura e innovación, e impulsar una transformación urbana sostenible y duradera", remarca el consistorio.

El Ayuntamiento señala que el equipamiento deberá acoger "una amplia variedad de usos vinculados a la cultura, la innovación, la participación ciudadana y la cohesión social, con espacios para actividades escénicas, creación artística, talleres formativos, atención comunitaria, actividades para jóvenes y familias, así como zonas de relación y encuentro abiertas a toda la ciudadanía". Esta renovación propone incorporar nuevas zonas verdes, refugios climáticos, espacios de estancia, un anfiteatro al aire libre, áreas de actividad física e itinerarios accesibles que "favorezcan la convivencia y el uso cotidiano del espacio público".

Concurso en dos fases

Así, el equipo que se encargue del diseño arquitectónico se decidirá a través de un concurso en dos fases que contará con un jurado especializado. Los aspirantes pueden presentar propuestas hasta el 10 de septiembre, junto con la documentación necesaria para acreditar la solvencia económica y profesional que requieren las bases. Una vez revisados todos los proyectos presentados, solo podrán pasar a la segunda fase un máximo de seis equipos, que tendrán que ampliar la propuesta inicial. De entre los proyectos finalistas, el jurado escogerá el ganador, que automáticamente recibirá el encargo de redactar el anteproyecto, valorado en 161.260,79 euros.

Aun así, y "con la voluntad de garantizar la coherencia del proyecto en todas sus fases", el consistorio prevé poder adjudicar al estudio de arquitectura ganador, mediante procedimientos negociados sin publicidad, los trabajos posteriores necesarios para desarrollar la propuesta hasta su materialización, desde la redacción de los proyectos básico y ejecutivo y la dirección de las obras hasta la documentación final de la actuación. El valor estimado global de los servicios profesionales vinculados al concurso y al desarrollo posterior del proyecto asciende a unos 1,2 millones de euros.

Por otro lado, el concurso también establece una compensación económica de 10.000 euros para cada uno de los equipos finalistas que no resulten ganadores, pero logren la puntuación mínima requerida, con el objetivo de "reconocer el esfuerzo técnico y creativo de los participantes".

Los criterios de valoración del concurso priorizarán aquellas propuestas que "destaquen por su calidad arquitectónica y su capacidad de integrarse de manera armoniosa con el entorno urbano, así como por una ordenación adecuada de los espacios públicos vinculados al nuevo equipamiento". También se valorará especialmente la eficiencia energética de las soluciones planteadas, la incorporación de estrategias de adaptación al cambio climático, la sostenibilidad ambiental del conjunto y la viabilidad económica.