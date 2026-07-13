Los Comuns pedirán a Collboni abrir gratis piscinas y estudiar refugios efímeros como carpas y vehículos climatizados

El Ayuntamiento de Barcelona volverá a debatir este martes cómo incorporar aún más medidas contra las temperaturas extremas, cada vez más frecuentes en verano. El grupo municipal de Barcelona en Comú avanza a EL PERIÓDICO que presentará una proposición en la comisión de urbanismo para reforzar varias líneas de actuación municipales cada vez que se decrete una alerta por ola de calor en la ciudad.

El grupo municipal plantea, a través del concejal Guille López, una batería de cinco acciones. En primer lugar, propone “garantizar la gratuidad de las piscinas abiertas de la ciudad” en estos episodios, mediante una inyección de presupuesto que compense a los gestores de cada instalación por los ingresos que dejarían de percibir en entradas. El pasado verano ya se discutió esta idea, entonces a raíz de una moción de ERC.

Los vecinos vulnerables ya cuentan con reducciones de precio y exenciones y otros municipios, como Santa Coloma de Gramenet, ya ha aprobado rebajas lineales de precio. Sin embargo, la entrada generalizada sin coste es un reto sobre todo logístico en Barcelona, donde muchas piscinas están ya al borde del aforo completo y podría desatarse una competición entre usuarios por lograr entradas gratuitas.

Refugios efímeros

Por otro lado, los Comuns reclaman reforzar las labores de mantenimiento en las fuentes callejeras, para que el suministro gratuito esté a salvo de averías prolongadas.

Finalmente, lanzan la idea de habilitar refugios climáticos efímeros, espacios ad hoc en los que refrescarse solo cuando el mercurio esté disparado. Hoy por hoy, la red se compone de locales públics y privados refrigerados y zonas verdes sombreadas que abren todo el año. Estos refuerzos servirían de ampliación de la red ante picos de demanda y también podrían activarse en sustitución de refugios cerrados como sucede este verano con las bibliotecas en huelga.

La proposición de López pide al gobierno socialista que estudie opciones diversas y menciona por ejemplo "tendales provisionales o vehículos climatizados estacionados". También sugiere "elementos temporales de agua y de refresco en parques y plazas de la ciudad" en los que remojarse, sobre todo los niños. Precisamente el consistorio ha acelerado la implantación de juegos de agua, iniciada el pasado mandato, ante el gran éxito que tienen entre las familias de la ciudad. Por último, BComú presiona para impulsar proyectos de despavimentación y verde urbano para frenar el calentamiento urbano a largo plazo.