Collboni encabeza un minuto de silencio del Ayuntamiento de Barcelona por el incendio en Almería

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encabezado este lunes al mediodía un minuto de silencio ante el Ayuntamiento por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha causado la muerte de 13 personas y ha calcinado unas 7.000 hectáreas de terreno. El consistorio ha trasladado su "solidaridad" a los allegados de los fallecidos o desaparecidos.

Al homenaje, en la plaza Sant Jaume, han asistido los tenientes de alcalde Albert Batlle y Raquel Gil, la delegada del Gobierno en Catalunya en funciones, Mari Carmen García-Calvillo, y concejales de la oposición municipal como Daniel Sirera (PP) y Damià Calvet (Junts).

Las labores de identificación de las 13 víctimas mortales del incendio de los Gallardos, en Almería, ya han logrado esclarecer la identidad de al menos seis personas. El juzgado de Vera (Almería) afirma que entre los fallecidos se encuentra un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos y su pareja. Según informa la cadena Ser, los fallecidos identificados hasta el momento son tres hombres y tres mujeres, según han informado fuentes de la investigación, que han precisado que el español y la estadounidense eran matrimonio.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este lunes la buena coordinación que, desde su punto de vista, suele haber con las comunidades autónomas en la gestión de emergencias, si bien se ha mostrado abierta a analizar "qué se podría haber hecho mejor" en la del incendio de Los Gallardos, en respuesta a si se debería haber enviado un mensaje de alerta (Es-Alert) a los habitantes de la zona afectada por este siniestro. La Junta de Andalucía lo descartó por motivos técnicos, mientras que sí lo ha utilizado el Gobierno de Aragón para alertar sobre el fuego que afecta a cuatro municipios turolenses.