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Cinco heridos en un accidente de autobús en Cerdanyola del Vallès

El vehículo ha chocado contra un árbol y varios vehículos estacionados

Actuación de Bombers en el autobus de Cerdanyola del Vallès

Actuación de Bombers en el autobus de Cerdanyola del Vallès / Bombers de la Generalitat

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Cinco personas han resultado heridas de carácter leve este lunes por la mañana en un accidente de un autobús urbano en Cerdanyola del Vallès. Los hechos han ocurrido a las 8:03 horas en la calle Nonell, en el barrio de Les Fontetes.

Por causas que aún no han trascendido, el vehículo ha chocado contra un árbol, una caja eléctrica y cinco vehículos que se encontraban estacionados. Los cinco ocupantes del autobús han podido salir por su propio pie y han recibido asistencia médica. En concreto, tres de ellos han sido trasladados al Hospital Parc Taulí y los otros dos al CUAP Sant Fèlix, ambos centros situados en Sabadell.

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Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de Bombers y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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