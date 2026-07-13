Incidente
Cinco heridos en un accidente de autobús en Cerdanyola del Vallès
El vehículo ha chocado contra un árbol y varios vehículos estacionados
Cinco personas han resultado heridas de carácter leve este lunes por la mañana en un accidente de un autobús urbano en Cerdanyola del Vallès. Los hechos han ocurrido a las 8:03 horas en la calle Nonell, en el barrio de Les Fontetes.
Por causas que aún no han trascendido, el vehículo ha chocado contra un árbol, una caja eléctrica y cinco vehículos que se encontraban estacionados. Los cinco ocupantes del autobús han podido salir por su propio pie y han recibido asistencia médica. En concreto, tres de ellos han sido trasladados al Hospital Parc Taulí y los otros dos al CUAP Sant Fèlix, ambos centros situados en Sabadell.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de Bombers y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
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