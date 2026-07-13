Fuego
Castelldefels prohíbe temporalmente el uso de pirotecnia frente al elevado riesgo de incendio
La medida estará vigente hasta el 19 de julio y afecta a todo el término municipal, tanto los espacios públicos como los privados al aire libre
El incendio de Gavà prendió por unos petardos que tiraron unos niños
El Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat) ha decretado la prohibición temporal del uso de cualquier tipo de material pirotécnico en todo el municipio ante el episodio de altas temperaturas y la situación de sequedad de la vegetación, factores que incrementan significativamente el riesgo de incendio. La medida, adoptada mediante decreto de alcaldía firmado este 13 de julio de 2026, tiene como objetivo proteger a las personas, bienes y entorno natural del municipio ante unas condiciones meteorológicas especialmente desfavorables. La prohibición afecta a cualquier tipo de artículo pirotécnico, incluyendo petardos, cohetes, bengalas, fuentes, baterías y otros artefactos similares.
La medida llega después de que la semana pasada la vecina Gavà (Baix Llobregat) tuviera que hacer frente a un incendio forestal que en pocos minutos se extendió en dirección Viladecans y Sant Climent de Llobregat y que obligó a confinar a 6.000 personas. Ahora, la restricción de Castelldefels se aplica a todo el término municipal, tanto en espacios públicos como en espacios privados al aire libre, incluidas calles, plazas, parques, jardines, playas, terrazas, patios, zonas comunitarias y áreas residenciales.
La prohibición entra en vigor con la publicación del bando y se mantendrá, inicialmente, hasta las 23:59 horas del domingo 19 de julio. Con todo, el ayuntamiento ha informado que la restricción podrá prorrogarse si las condiciones de riesgo se mantienen, o bien dejar sin efecto antes si la situación meteorológica mejora.
Llamamiento a la responsabilidad ciudadana
El consistorio pide la máxima colaboración de la ciudadanía y recuerda la importancia de evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego. También se hace un llamamiento a los adultos para que no permitan que niños o jóvenes hagan uso de material pirotécnico durante este período. "En caso de detectar fuego o una columna de humo, es necesario avisar inmediatamente al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad", dice el ejecutivo local en un comunicado.
La Policía Local, Protección Civil y los servicios municipales velarán por el cumplimiento de esta prohibición. El incumplimiento de la medida podrá comportar sanciones de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse. Según destaca el bando municipal, la prevención es responsabilidad de todos, ya que una sola chispa puede provocar un incendio de graves consecuencias.
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