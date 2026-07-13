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Hasta el 6 de septiembre

El bus V29 de Barcelona amplía su recorrido para facilitar el acceso a la playa desde Nou Barris

La línea incorpora cuatro paradas entre Virrei Amat y Verdum los fines de semana y festivos

Los buses V29 y D20 aumentarán capacidad para facilitar el acceso a las playas de Barcelona

Autobús de TMB de Barcelona.

Autobús de TMB de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

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Europa Press

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Barcelona
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La línea de bus V29 de Barcelona incorpora desde este sábado cuatro nuevas paradas en el tramo reforzado de su recorrido hasta el 6 de septiembre "para mejorar el servicio, la conectividad y la capacidad hacia la zona de las playas", ha informado TMB este sábado en un comunicado.

La ampliación afecta únicamente al recorrido de refuerzo, independiente del trayecto habitual entre Diagonal Mar y Roquetes, por lo que TMB recomienda a los usuarios comprobar el destino indicado en el frontal del autobús antes de subir.

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El refuerzo funcionará los fines de semana y festivos entre las 10.30 y las 21.00 horas, contará con cuatro autobuses articulados y añadirá las paradas Doctor Pi i Molist-Pl. Virrei Amat; Doctor Pi i Molist-Maladeta; Pla de las Madres de la Plaza de Mayo, y Passeig de Verdum-Plaça Jardins d'Alfàbia.

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