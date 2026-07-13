Barcelona restringirá el tráfico por obras en los puentes de Marina y Calatrava

Barcelona restringirá el tráfico por obras de rehabilitación en dos de sus puentes más concurridos. Uno de los afectados será el puente de Marina, entre la Avenida Meridiana y Alí Bei, que tendrá la circulación restringida durante 14 meses para ejecutar las obras de rehabilitación de la infraestructura. Según informó el consistorio en febrero, esos trabajos se iniciarán en septiembre.

También habrá una remodelación en el puente de Calatrava, en Bac de Roda, entre las calles València y Clot, que también padecerá restricciones de tráfico, aunque sólo durante seis meses, según informa Metrópoli Abierta.

Marina

El pasado 18 de junio, el Ayuntamiento convocó una reunión con entidades vecinales y cívicas para explicar el proyecto de remodelación del puente de Marina, cuya reforma costará 4,3 millones de euros, a tenor de lo indicado en el contrato que la empresa municipal BIMSA y al UTE formada por Eiffage Infraestructuras y Coynsa 2000 firmaron el pasado 29 de junio.

El puente de Marina sufre varias patologías, entre las que se cuentan infiltraciones de agua, eflorescencias, encostramientos, humedades y armaduras visibles en varias vigas y en el voladizo del tablero del puente. Es necesaria una losa de refuerzo que obligará a renovar el pavimento, la iluminación, la semaforización y el drenaje

La restricción de tráfico no supondrá el cierre total del puente como normal, si no en algún momento. En principio las obras convivirán con una circulación reducida.

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Bac de Roda

En Bac de Roda, donde hay grietas, fisuras, encostramientos, piezas de panot rotas y oxidación de elementos, entre otros problemas, siempre habrá un carril abierto para la circulación. En este caso, las obras tienen un presupuesto de 1,8 millones de euros y corresponderán a la UTE formada por Barcino Grup Obres i Serveis y Construcciones y Servicios Faus.