Barcelona presentará un proyecto para regenerar Ciutat Meridiana al segundo Pla de Barris del Govern

"Son medidas que acortan las distancias sociales y económicas entre barrios, que contribuyen a que Barcelona avance a la misma velocidad y no haya barrios que se queden atrás y no aprovechen la prosperidad general de la ciudad". De este modo ha definido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el objetivo que aspiran a alcanzar las inversiones de regeneración urbana y social de las distintas convocatorias de los planes de barrio, tanto el municipal como el catalán. Lo ha dicho durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer que el ayuntamiento presentará un proyecto para transformar el barrio de Ciutat Meridiana, en el distrito de Nou Barris, a la segunda convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Un programa que incluirá intervenciones urbanísticas y sociales y que prevé dotarse de 25 millones de euros —la mitad los pagaría el Govern— para hacerlas realidad en un plazo de unos cinco años.

El propio alcalde ha insistido en que, pese a que en la última década ya se han llevado a cabo destacadas inversiones en la zona, los indicadores sociales, residenciales, urbanísticos y económicos continúan situando a Ciutat Meridiana como uno de los barrios barceloneses con más necesidades. Por ello, para el ejecutivo local, la Llei de Barris catalana "permite sumar una capa extra al trabajo que ya se está realizando". En concreto, el proyecto que Barcelona presentará a la nueva convocatoria contempla un total de 32 actuaciones a desplegar entre los años 2027 y 2031. En la primera convocatoria, la capital catalana apostó por la rehabilitación de viviendas en Ciutat Vella.

Collboni ha insistido que el objetivo principal es reducir las desigualdades entre vecinos "de una forma estructural" y que, por ello, el programa incluye nuevos equipamientos y la rehabilitación tanto del espacio público como de edificios, pero también el impulso de programas que den instrumentos a los más jóvenes para que a nadie "le condicione el código postal" a la hora de tener oportunidades. Pero también que ninguna persona mayor no pueda bajar a la calle porque no tiene ascensor o que la decisión de quedarse en el barrio o mudarse no venga condicionada por la falta de sombras, verde urbano o pisos no adaptados a las acuciantes consecuencias del cambio climático.

El Govern de la Generalitat mantiene un presupuesto de 200 millones de euros que se destinarán a proyectos de 20 municipios para la segunda convocatoria, aunque, tras lograr la aprobación de los presupuestos, la previsión es que esa cifra llegue a doblarse y, por ende, también el número de localidades que puedan recibir una inyección económica para regenerar sus barrios más desfavorecidos. Más de un centenar de municipios ya han anunciado que postularán sus respectivos proyectos a esta segunda convocatoria. Aún a la espera de los millones que se destinarán finalmente, el calendario actual contempla que finalizar el plazo de presentación de proyectos este 17 de julio y que las candidaturas ganadoras se den a conocer a lo largo del otoño de este 2026.

Los grandes ámbitos de actuación

Entre las actuaciones, el plan aspira a finalizar la mejora de interiores de manzana privativos, una titularidad comunitaria que, ha señalado el alcalde, "han dificultado la inversión pública". De este modo, el objetivo es, de algún modo, tratarlos como espacio público para ganar verde. En materia urbanística también se buscará mejorar la accesibilidad de zonas con pendiente, reordenar estacionamiento e incrementar el verde urbano, además de desarrollar los equipamientos previstos del parque del Aqüeducte. El consistorio presupuesta estas actuaciones en unos 10 millones de euros y que permitirían intervenir en cerca de 30.000 metros cuadrados de espacio público.

En materia de rehabilitación de viviendas, el foco se pone, sobre todo, en poner ascensores, una política de accesibilidad que, para Collboni, puede "cambiar la vida de un barrio". En total, se instalarán 10 ascensores en fincas privadas. Un reto mayúsculo condicionado por la propia orografía del barrio. Además, también se destinarán fondos a ayudar en la rehabilitación de pisos de personas vulnerables para que "no pasen frío en invierno, ni calor en verano", además de dignificar las fachadas. Más allá de estas intervenciones urbanísticas, en los hogares más desfavorecidos, el plan contempla intervenir en el interior de las casas y, por ejemplo, renovar electrodomésticos.

Jaume Collboni ha reiterado que una de las principales desigualdades emergentes viene condicionada por el aumento de las temperaturas, motivo por el que el consistorio tiene "la mirada puesta en el cambio climático. "Si generas un espacio público, por muy bien hecho que esté, si no se puede estar porque es inaguantable el calor o el sol, se inhabilita", ha dicho el alcalde de Barcelona. Para dar solución a esto, ha apuntado que el programa también prevé desarrollar espacios de sombra en zonas como la plaza del Metro, donde la solana de estos días imposibilita que el barrio la use como punto de encuentro social. Además, el edil también ha explicado que se incluirán políticas de capacitación y formación, así como de impulso de actividades deportivas para jóvenes. Estas últimas, con la idea de "evitar conductas de riesgo y fortalecer el sentimiento de pertenencia al barrio".