Un edificio histórico
La agencia Ford Models traslada sus oficinas de Barcelona a la Casa de les Punxes
La firma tenía hasta ahora su sede en la plaza de Francesc Macià
La agencia internacional de modelaje Ford Models ha trasladado sus oficinas de la plaza de Francesc Macià de Barcelona a la Casa de les Punxes, emblema del modenismo y actualmente propiedad de Texna. El inmueble fue diseñado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch. El inmueble combina un extraordinario valor arquitectónico y patrimonial con espacios de oficinas, lo que lo convierte en uno de los activos más singulares del sector en Barcelona
La operación ha contado con el asesoramiento de Cushman & Wakefield y ha llevado a Ford Models al número 420 de la Avenida Diagonal. La firma se traslada a uno de los edificios más conocidos del Eixample, declarado monumento histórico nacional. Construido en el año 1905 y rehabilitado en 1998, está integrado por tres bloques de cinco plantas, que suman un total de 7.092 metros cuadrados de superficie.
Fundada en 1946
Fundada en Nueva York en 1946, Ford Models cuenta con presencia en ciudades clave como Los Ángeles, Miami, Chicago, París y la propia Nueva York, entre otras. Con este traslado, indican, refuerzan su presencia en Barcelona al apostar por un espacio singular que refleja su identidad internacional, y su estrecha vinculación con el mundo de la moda.
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