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Un edificio histórico

La agencia Ford Models traslada sus oficinas de Barcelona a la Casa de les Punxes

La firma tenía hasta ahora su sede en la plaza de Francesc Macià

La Casa de les Punxes.

La Casa de les Punxes. / RICARD FADRIQUE / EPC

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La agencia internacional de modelaje Ford Models ha trasladado sus oficinas de la plaza de Francesc Macià de Barcelona a la Casa de les Punxes, emblema del modenismo y actualmente propiedad de Texna. El inmueble fue diseñado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch. El inmueble combina un extraordinario valor arquitectónico y patrimonial con espacios de oficinas, lo que lo convierte en uno de los activos más singulares del sector en Barcelona

La operación ha contado con el asesoramiento de Cushman & Wakefield y ha llevado a Ford Models al número 420 de la Avenida Diagonal. La firma se traslada a uno de los edificios más conocidos del Eixample, declarado monumento histórico nacional. Construido en el año 1905 y rehabilitado en 1998, está integrado por tres bloques de cinco plantas, que suman un total de 7.092 metros cuadrados de superficie.

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Fundada en Nueva York en 1946, Ford Models cuenta con presencia en ciudades clave como Los Ángeles, Miami, Chicago, París y la propia Nueva York, entre otras. Con este traslado, indican, refuerzan su presencia en Barcelona al apostar por un espacio singular que refleja su identidad internacional, y su estrecha vinculación con el mundo de la moda.

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