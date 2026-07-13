Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Feliu GuixolsIncendios forestalesEusebio UnzuéAitana y Mago PopGasSant Esteve SesroviresMarius BorgRafa Nadal
instagramlinkedin

Infraestructura clave

Adif licita la renovación de la estación de Rodalies de Viladecans por 5,4 millones de euros

El proyecto busca mejorar la accesibilidad, crear una nueva área de espera y remodelar el paso inferior entre andenes

Imagen virtual de la futura estación de Viladecans (Barcelona)

Imagen virtual de la futura estación de Viladecans (Barcelona) / ADIF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Viladecans
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Adif ha licitado el contrato para renovar y modernizar la estación de Viladecans (Baix Llobregat) por 5,4 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado este lunes. Las obras tienen el objetivo de convertir la actual estación en una terminal "moderna y diáfana, con más servicios y espacios", así como una nueva imagen exterior.

El proyecto consiste en una reconfiguración de espacios y elementos, como el cambio de ubicación del ascensor y las máquinas autoventa, la supresión de rampas, la realineación de los tornos de acceso o la ampliación de la escalera de acceso al andén 1.

Además, se creará una nueva área de espera de viajeros en la zona del vestíbulo, que incluirá bancos, aseos accesibles para pasajeros con movilidad reducida, monitores de información y máquinas expendedoras de productos de alimentación y bebida.

Noticias relacionadas y más

También se remodelará el paso inferior que comunica los andenes, así como su acceso, y las marquesinas que cubren los andenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  2. La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
  3. Desalojada la estación de Urquinaona del metro de Barcelona por un incidente con gas pimienta
  4. Catorce municipios del área de Barcelona multan con hasta 750 euros por fumar en la playa
  5. Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port
  6. Collboni ganaría unas elecciones municipales hoy en Barcelona, ERC repuntaría y Aliança y VOX superarían a Junts
  7. Carmen Zapata, 'alcaldesa' de la Noche: 'Barcelona cada vez tendrá más actividad nocturna, pero ahora no necesita más discotecas
  8. Un hotel de 330 habitaciones consolida la apuesta de Alexandre por L’Hospitalet

Adif licita la renovación de la estación de Rodalies de Viladecans por 5,4 millones de euros

Adif licita la renovación de la estación de Rodalies de Viladecans por 5,4 millones de euros

El Tribunal Supremo dicta que las escuelas catalanas no pueden excluir el castellano de sus rótulos

Los Comuns pedirán a Collboni abrir gratis piscinas y estudiar refugios efímeros como carpas y vehículos climatizados

Los Comuns pedirán a Collboni abrir gratis piscinas y estudiar refugios efímeros como carpas y vehículos climatizados

Muere una mujer de 60 años en un incendio en el Eixample

Muere una mujer de 60 años en un incendio en el Eixample

Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval

Nuevas excavaciones en un yacimiento arqueológico de Martorell permitirán entender mejor cómo era el antiguo núcleo medieval

Los nuevos contratos de alquiler bajan un 2% en el primer trimestre del año en Barcelona: 1.137,3 euros al mes

Los nuevos contratos de alquiler bajan un 2% en el primer trimestre del año en Barcelona: 1.137,3 euros al mes

Mataró reforzará la seguridad durante Les Santes con más policías, controles de acceso y videovigilancia

Mataró reforzará la seguridad durante Les Santes con más policías, controles de acceso y videovigilancia

Compradores de cromos aseguran que agentes de paisano vigilan la venta ilegal en el Mercat de Sant Antoni de Barcelona

Compradores de cromos aseguran que agentes de paisano vigilan la venta ilegal en el Mercat de Sant Antoni de Barcelona