Infraestructura clave
Adif licita la renovación de la estación de Rodalies de Viladecans por 5,4 millones de euros
El proyecto busca mejorar la accesibilidad, crear una nueva área de espera y remodelar el paso inferior entre andenes
Adif ha licitado el contrato para renovar y modernizar la estación de Viladecans (Baix Llobregat) por 5,4 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado este lunes. Las obras tienen el objetivo de convertir la actual estación en una terminal "moderna y diáfana, con más servicios y espacios", así como una nueva imagen exterior.
El proyecto consiste en una reconfiguración de espacios y elementos, como el cambio de ubicación del ascensor y las máquinas autoventa, la supresión de rampas, la realineación de los tornos de acceso o la ampliación de la escalera de acceso al andén 1.
Además, se creará una nueva área de espera de viajeros en la zona del vestíbulo, que incluirá bancos, aseos accesibles para pasajeros con movilidad reducida, monitores de información y máquinas expendedoras de productos de alimentación y bebida.
También se remodelará el paso inferior que comunica los andenes, así como su acceso, y las marquesinas que cubren los andenes.
- Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
- La renuncia de Sony al videojuego físico pone las tiendas especializadas de los Encants y Sant Antoni a un paso del 'vintage
- Desalojada la estación de Urquinaona del metro de Barcelona por un incidente con gas pimienta
- Catorce municipios del área de Barcelona multan con hasta 750 euros por fumar en la playa
- Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port
- Collboni ganaría unas elecciones municipales hoy en Barcelona, ERC repuntaría y Aliança y VOX superarían a Junts
- Carmen Zapata, 'alcaldesa' de la Noche: 'Barcelona cada vez tendrá más actividad nocturna, pero ahora no necesita más discotecas
- Un hotel de 330 habitaciones consolida la apuesta de Alexandre por L’Hospitalet