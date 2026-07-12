El Turó de la Peira de Barcelona estrena una nueva zona infantil, deportiva y para perros

El parque del Turó de la Peira, en Nou Barris, ha abierto al público la primera zona remodelada de un proyecto que pretende mejorar la accesibilidad, ampliar los usos deportivos y recuperar espacios degradados. La actuación se concentra en el tramo situado junto al paseo de Fabra i Puig, entre el Centro de Educación Especial Josep Pla y el Institut Josep Pla.

La intervención ha permitido renovar las escaleras, adaptar las rampas y crear recorridos más cómodos en un parque marcado por sus desniveles. El espacio, de unas ocho hectáreas, es uno de los principales pulmones verdes del distrito.

La zona reabierta incorpora una nueva área de juegos infantiles, una pista de voleibol, elementos de calistenia y aparatos de gimnasia instalados en uno de los caminos más transitados.

También se ha construido una nueva área para perros y se han introducido mejoras en la vegetación, el alumbrado y el mobiliario urbano.

Las obras forman parte del Pla de Barris del Turó de la Peira y tienen un presupuesto total de 4,6 millones de euros. Los trabajos comenzaron a finales de 2025 y continuarán en una segunda fase, cuya finalización está prevista para principios de 2027.

Más conexión con el instituto

Uno de los cambios más relevantes será la integración del Institut Josep Pla con el parque. El proyecto prevé que los alumnos puedan utilizar el espacio verde durante el recreo y que, fuera del horario escolar, las instalaciones deportivas del centro se abran al barrio.

El Ayuntamiento también tiene pendiente la remodelación del patio del instituto para convertir el entorno en una gran zona deportiva. La propuesta se ha definido con la participación del alumnado y estará vinculada a los programas Turó Amunt y Patis Oberts.

La reforma busca, además, mejorar los accesos desde Can Peguera y Horta a través del entorno de Fabra i Puig y el paseo de Urrutia.

Segunda fase de las obras

La próxima etapa incluirá la renovación de las zonas de pícnic, la instalación de señalización en caminos e itinerarios y la renaturalización de otras áreas del parque. A medio plazo también se prevé abrir un quiosco-bar con lavabos.

El proyecto nació después de un proceso de participación vecinal en el que se planteó la necesidad de hacer el parque más accesible, seguro y atractivo para las familias. Otro de los objetivos municipales es reducir los usos incívicos registrados en los últimos años.

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La concejal del Pla de Barris, Sara Belbeida, ha defendido que la reforma permitirá mejorar un espacio de uso cotidiano para niños, jóvenes, familias y personas mayores. El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha situado la actuación dentro de un plan más amplio de mejora del Turó de la Peira, que incluye la renovación de áreas infantiles, la creación de zonas de sombra y la futura apertura de la Illa Q, un equipamiento con servicios sociales, espacios para personas mayores y salas polivalentes.