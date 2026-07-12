Grandes estaciones y distracciones: los ‘puntos calientes’ de ladrones en el transporte de Barcelona y las técnicas más frecuentes

Los delincuentes especializados en el transporte público buscan aglomeraciones para actuar y priorizan las víctimas que consideran más beneficiosas. Por eso, sus lugares preferidos para cometer hurtos oportunistas son grandes nodos de comunicación como estaciones de metro y tren céntricas, los intercambiadores intermodales o las conexiones hacia grandes infraestructuras como el aeropuerto.

Suelen ser concurridas, tanto por el paso de ciudadanos como de visitantes que llegan a Barcelona a pasar unos días. Por eso, no es extraño que los puntos que más delitos de robos y hurtos se registran de todo el transporte público sean la Estación de Sants, que tiene una media de 125.000 usuarios al día, las paradas de metro del centro de la ciudad y las que tienen más afluencia de turistas, como Sagrada Familia, las principales estaciones de enlace de las líneas de metro y de otros operadores de transporte público de Barcelona y también de la ciudad de L’Hospitalet debido a su buena conexión con el aeropuerto.

Así lo han explicado fuentes de los Mossos d’Esquadra a EL PERIÓDICO. Para actuar contra los carteristas la policía intensificó hace más de un año el Plan Operativo Específico del Transporte con un incremento del 62% del patrullaje en metro y autobús, tanto con agentes uniformados como de paisano. También cuentan con el apoyo de otros cuerpos policiales, como la Guardia Urbana de Barcelona, y con vigilantes de seguridad privados de Transports Metropolitans (TMB) de Barcelona

Gracias a este operativo específico en el transporte, los agentes han realizado un 164% de más identificaciones en Rodalies, metro y autobús, en los primeros cinco meses de 2026 si se compara con el mismo periodo del año pasado. Pese a esto, también se ha experimentado un descenso de las detenciones en este ámbito, también si se tiene en cuenta los primeros cinco meses de 2025.

En este sentido, los Mossos recuerdan a EL PERIÓDICO que “los hurtos constituyen la principal tipología delictiva registrada en la red de transportes y que estos hechos, en comparación con otros delitos de mayor gravedad, suelen derivar en un menor número de detenciones”. También remarcan que el descenso de un 40% de los delitos registrados “implica también una reducción significativa de las posibilidades de intervención policial que pueden culminar con una detención”.

Métodos más comunes

Entre los métodos que usan los carteristas está 'la muleta', por la que se comete el hurto tapando la mano con una chaqueta, un mapa o un periódico. También es frecuente el 'falso samaritano': se ofrece ayuda para bajar o subir del autobús y se aprovecha para robar. El 'tapón' es otro modus operandi frecuente, que consiste en empujar en aglomeraciones para sustraer o para provocar una distracción, como una pregunta o una petición de ayuda que genere cola y facilite la actuación de un cómplice.

Además, fuentes policiales señalan que los sospechosos suelen preferir víctimas a su juicio más vulnerables, como mujeres, personas de edad avanzada o con movilidad reducida, y usuarios con cochecitos infantiles. También roban a turistas, por su desconocimiento de la ciudad, el alto valor de las pertenencias que pueden arrebatarles y la baja tendencia a denunciar por las molestias burocráticas que acarrea estando de vacaciones.

Los objetos sustraídos son principalmente teléfonos móviles, carteras y tarjetas bancarias, que posteriormente se utilizan para cometer estafas, hacer compras fraudulentas o acceder a datos personales.

Estos delincuentes suelen tener una alta itinerancia y, a partir de la coordinación policial europea, tanto los Mossos como la Guardia Urbana han podido saber que algunos de los criminales fueron detenidos en otros países después de irse de Catalunya por la presión policial.

Multirreincidencia

La policía subraya el carácter preventivo del patrullaje en el transporte público de Barcelona, así como los dispositivos específicos dentro del plan Kanpai para luchar contra la multirreincidencia, que se establecen en algunas de estas paradas y a la salida del metro.

Junto a estas actuaciones se están realizando investigaciones para acabar con los rateros que forman parte de bandas organizadas. Para ello, los Mossos visionan las cámaras de videovigilancia de metro y autobús para determinar cómo actúan estos delincuentes y tratar de identificarlos. Una vez de detectados, se procede a su detención.

Noticias relacionadas

En concreto, los investigadores analizan denuncias de los robos, visionan las imágenes de estaciones y dentro de los trenes, hacen seguimientos de grupos de sospechosos cuando los detectan gracias a los agentes de paisano y aprovechan el reconocimiento de las víctimas en comisaría para identificarlos. Además, si los delincuentes cometen alguna estafa con las tarjetas robadas se les atribuyen más delitos.