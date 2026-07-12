DATOS | ¿Cuántos turistas hay en Barcelona un día de verano?

Cuando el aeropuerto de Barcelona-El Prat ya ha superado la cifra de pasajeros del año pasado, según datos de Aena de mayo, las redes sociales de partidos como los Comuns han compartido una estadística alarmante: en Barcelona hay 916 turistas por cada 100 barceloneses. Otros usuarios lo han ejemplificado con un vagón del metro: por cada asiento para residentes, hay nueve para turistas. En realidad, la estadística del INE no es tan gráfica. Si bien es cierto que en 2025 visitaron Barcelona seis turistas por habitante (casi 11 millones en total), estos se distribuyeron a lo largo del año: no estuvieron todos juntos en un único día.

Pero entonces, ¿cuántos turistas hay en Barcelona un día cualquiera? Tomando como referencia la estadística experimental del INE que mide entradas y salidas en cada municipio y mes a partir de datos de telefonía móvil, y cruzándola con el número medio de pernoctaciones, que varía según origen y destino, el resultado es más moderado.

En Barcelona, un día cualquiera del mes de agosto, el 12,4% de las personas que se encuentran en la capital son turistas. Concretamente, en agosto pasado llegaron 920.000 visitantes que hicieron 6,5 millones de pernoctaciones. Esto significa que en Barcelona había, de media, 209.000 turistas cada día. Teniendo en cuenta que una séptima parte de los residentes censados estaban de vacaciones, según la misma estadística del INE, el resultado es que en un día promedio había 1,7 millones de personas durmiendo en la ciudad: un turista por cada siete locales.

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Es el mes más masificado, puesto que uno de los picos de llegadas coincide con el pico de salidas: llegan casi un millón de turistas justo cuando una parte importante de los residentes se han ido de vacaciones. Junio, julio y octubre se mantienen menos de un punto por debajo: la temporada alta realmente dura más de medio año.

Gráfico de visualización de datos.

La costa y el Pirineo, más masificados

A pesar de la proporción de turistas en la capital, lo cierto es que otros territorios de Catalunya se llenan mucho más de turistas, teniendo en cuenta sus censos locales. Por cada residente del Port de la Selva (Alt Empordà), en el día promedio de agosto hay 5,4 veraneantes provenientes de otras provincias de España o, especialmente, de Francia. Más al sur, en Pals (Baix Empordà), donde hay censadas 2.500 personas, cada día de agosto se encuentran en el pueblo más de 10.000 visitantes de media.

Como estos dos pueblos, las comarcas de la Costa Brava son algunas de las que más notan el aumento de población durante el verano. En un día cualquiera de agosto, cerca del 50% de todas las personas que duermen en las comarcas del Empordà son turistas, unos porcentajes que se disparan hasta superar el 80% en algunos municipios costeros.

En el sur, en la Costa Daurada, comarcas como el Tarragonès o el Baix Penedès también se les acercan, con más del 30%. Dos de cada tres personas que pisan Salou un día promedio de agosto vienen de fuera. El 40% de ellos, de otros países de Europa (principalmente británicos) y otro 40%, de otros puntos de Catalunya.

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Aun con menos turistas, algunos pueblos del Pirineo también se sitúan entre las primeras posiciones de la tabla: sus reducidas poblaciones locales se ven multiplicadas en la temporada alta. En Valls de Valira, en el Alt Urgell, su población habitual se multiplica por cinco en un día promedio de agosto. Otro ejemplo es Das, en la Cerdanya, comarca en la que una de cada dos personas está visitando de fuera.

En Aran, el 53% de las personas que duermen en el territorio en un día de agosto son turistas. Es la comarca con el porcentaje más elevado, y todavía lo es más en enero, en plena temporada de esquí: lo es el 56%.

Más pasajeros este 2026

Estos datos, de 2025, podrían ser más elevados en 2026 si la tendencia ascendente de las llegadas a Barcelona-El Prat en los primeros cinco meses de año se mantiene durante el verano. El año pasado, en que se batió el récord de turistas, el aeropuerto registró 21,9 millones de pasajeros en los primeros cinco meses. Este 2026 ya se superó esta cifra en más de un millón. Solo este mayo llegaron o salieron 5,5 millones de pasajeros, el récord en este mes.