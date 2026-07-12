Los comerciantes afectados por el socavón de la L9 reclaman que la aseguradora comparezca y garantice compensaciones

Los comerciantes afectados por el socavón de la L9 en el Putxet reclaman que la aseguradora vinculada a las obras comparezca y garantice compensaciones “inmediatas” por las pérdidas que les está provocando tener que mantener los negocios cerrados. Aseguran que, hasta que no tengan una fecha clara de regreso y un documento acreditativo, no podrán tramitar la reclamación por lucro cesante.

Mientras tanto, técnicos conocedores del estado de las obras han indicado a la ACN que ya han finalizado los trabajos con camiones cuba de cemento y que este domingo han llegado sacos para completar las últimas inyecciones durante los próximos días. Fuentes vecinales, sin embargo, continúan expresando desconfianza sobre el regreso, que no se prevé antes del próximo viernes.

Los comerciantes han presionado para que se tenga en cuenta su situación específica y para que, si los locales están en buen estado, puedan reabrir antes del regreso general de los vecinos. Dos comerciantes consultados por la ACN aseguran que sus establecimientos no presentan daños visibles y que, según les han trasladado los Bomberos, no se habría detectado ningún riesgo.

Los afectados, organizados a través de la asociación de comerciantes Barnabasi, esperan que el martes, a las doce del mediodía, la aseguradora comparezca en la reunión prevista en el centro cívico Vil·la Florida y ofrezca garantías sobre los plazos de cobro.

Por el momento, les han indicado que existe una vía de reclamación a través de la Generalitat por el lucro cesante, pero lamentan que, sin una fecha definitiva de reapertura o un documento oficial que acredite la afectación, no pueden iniciar los trámites.

Otro comerciante afectado también ha expresado su desconfianza sobre el calendario. “Primero parecía que serían tres días, después han sido siete, y yo ya no espero nada para el próximo viernes”, ha afirmado. Según él, los afectados reciben la información “con cuentagotas”, lo que incrementa la sensación de incertidumbre. “No tengo ninguna confianza”, ha añadido.

De los camiones cuba a los sacos

En paralelo, en la zona afectada continúan los trabajos relacionados con la consolidación del terreno. Este domingo se han descargado numerosos sacos de cemento en la calle Teodora Lamadrid.

Técnicos conocedores del estado de las obras han indicado a la ACN que los trabajos con grandes camiones cuba de cemento ya han finalizado y que los sacos que han llegado servirán para completar las últimas inyecciones y los trabajos finales durante los próximos días.

Algunos afectados también explican que tienen reservas hoteleras hasta el día 23, lo que les hace temer que el regreso pueda prolongarse más allá del viernes, aunque oficialmente ese día deberá volver a evaluarse la situación.

La calle presentaba este domingo poca presencia vecinal, sin afectados en el entorno inmediato de los edificios desalojados, mientras continuaban los movimientos de operarios y material de obra.

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La previsión comunicada el viernes por el Departament de Territori es que, durante al menos siete días, se lleven a cabo inspecciones y controles del terreno situado bajo los edificios antes de volver a evaluar si los vecinos pueden regresar a sus casas. Según se les comunicó, el regreso no se produciría antes del próximo viernes.