Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port

La ronda Litoral registra retenciones de unos cuatro kilómetros en sentido Llobregat durante la mañana de este domingo. Las colas se extienden desde el túnel de la Vila Olímpica a causa del intenso tráfico en la plaza de las Drassanes y en los accesos al Port de Barcelona.

La Guardia Urbana ha aplicado varios cortes para regular la circulación en la zona. Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, la salida 20 en dirección Llobregat permanece cerrada, al igual que la salida 21 en el mismo sentido.

En dirección Besòs, en cambio, la salida 21 ya ha sido reabierta al tráfico.

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Las restricciones están provocando circulación lenta y acumulaciones de vehículos en uno de los principales ejes viarios de entrada y salida de Barcelona.