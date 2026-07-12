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En la salida 21

Cuatro kilómetros de retenciones en la ronda Litoral por los cortes de acceso al Port

La Guardia Urbana mantiene cerradas las salidas 20 y 21 en sentido Llobregat para regular el tráfico intenso en Drassanes y el entorno portuario

La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos

Barcelona 27.03.2020. Barcelona. Kilométricas colas en la ronda litoral sentido Llobregat por control de mossos en tiempos de confinamiento con motivo de la crisis del coronavirus (covid 19).Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona 27.03.2020. Barcelona. Kilométricas colas en la ronda litoral sentido Llobregat por control de mossos en tiempos de confinamiento con motivo de la crisis del coronavirus (covid 19).Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / Delegaciones

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La ronda Litoral registra retenciones de unos cuatro kilómetros en sentido Llobregat durante la mañana de este domingo. Las colas se extienden desde el túnel de la Vila Olímpica a causa del intenso tráfico en la plaza de las Drassanes y en los accesos al Port de Barcelona.

La Guardia Urbana ha aplicado varios cortes para regular la circulación en la zona. Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, la salida 20 en dirección Llobregat permanece cerrada, al igual que la salida 21 en el mismo sentido.

En dirección Besòs, en cambio, la salida 21 ya ha sido reabierta al tráfico.

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Las restricciones están provocando circulación lenta y acumulaciones de vehículos en uno de los principales ejes viarios de entrada y salida de Barcelona.

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