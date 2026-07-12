Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos

La fiebre por los cromos del Mundial ha desbordado un domingo más los alrededores del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Cientos de coleccionistas se han concentrado desde primera hora para intercambiar las estampas que les faltan, aunque el auge de la colección también ha hecho crecer las compraventas ilegales, más allá de los intercambios.

En medio de álbumes abiertos, listas de números y corros de aficionados, tanto adultos como niños, los agentes de paisano han empezado a controlar estas operaciones. Ante el crecimiento de estas operaciones, agentes de paisano están controlando la venta de cromos en el entorno del mercado, según ha relatado a EL PERIÓDICO un coleccionista habitual que ha pedido mantener el anonimato.

El testigo asegura que este 12 de julio un policía sin uniforme ha intervenido una transacción y ha requisado centenares de estampas a una vendedora.

La operación era de apenas tres euros. El comprador buscaba los últimos ocho cromos que necesitaba para completar el álbum cuando la mujer le ha pedido que pagara rápido y con discreción. Antes de que pudiera hacerlo, el agente se ha identificado y le ha advertido de que podía sancionarla por vender en la vía pública sin autorización.

Finalmente, no ha tramitado la multa, pero ha requisado todas las carpetas. “Le ha dicho: ‘Te perdono la multa, pero me llevo el material’”, ha explicado el coleccionista.

La mujer ha sostenido que se limitaba a intercambiar cromos y ha pedido al comprador que confirmara su versión. El policía, sin embargo, se ha llevado las estampas. El testigo, que frecuenta Sant Antoni desde niño, asegura que nunca había presenciado controles de estas características: “No había visto nunca agentes de paisano requisando cromos”.

Intercambio de cromos en el Mercado de Sant Antoni / DANNY CAMINAL

Más compras para cerrar el álbum

Desde que la colección salió a la venta a principios de mayo, Sant Antoni se abarrota cada domingo de personas de todas las edades. El álbum, el más extenso y caro hasta ahora, reúne 980 cromos, distribuidos en sobres de siete a 1,5 euros.

La dificultad para completarlo ha hecho que cada vez más coleccionistas recurran a la compra directa cuando solo les faltan unas pocas estampas. Los cromos habituales se venden por entre 20 y 30 céntimos, mientras que los escudos pueden alcanzar los dos euros. Los cromos más codiciados, como el de Leo Messi, pueden alcanzar precios de entre 20 y 25 euros. Ese interés también se refleja en Wallapop, donde los artículos relacionados con el futbolista argentino lideran las búsquedas, con un aumento del 122%, por delante de Cristiano Ronaldo, con un 94%, y Pedri, con un 92%.

La venta de cromos y otros artículos de segunda mano relacionados con el Mundial debe declararse en la Renta cuando genera una ganancia patrimonial, según explica TaxDown en su página web al detallar el tratamiento fiscal de estas operaciones. Esto ocurre cuando el producto se vende por un precio superior al que se pagó por él. De hecho, en Wallapop y Vinted, estos artículos se consideran elementos patrimoniales.

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“Cuando te faltan menos de diez y ya no tienes tiempo para seguir cambiando, los acabas comprando”, ha resumido el coleccionista.