El municipalismo busca soluciones innovadoras contra el envejecimiento y el despoblamiento rural en Catalunya

Aunque en el imaginario colectivo ha calado el concepto de la ‘España vacía’, cada comunidad autónoma afronta sus propios procesos de despoblación del mundo rural. La situación demográfica en Catalunya también presenta así un desafío estructural de primer orden. Según los datos de la Associació Catalana de Municipis (ACM), 488 de los 947 municipios catalanes (el 51,5%) tienen menos de 1.000 habitantes. En la mitad de las localidades catalanas solo vive el 2,56% de la población del territorio. Por ello, la entidad municipalista busca proyectos innovadores que ayuden a frenar la despoblación del mundo rural catalán y a los que prevé apoyar con un total de 75.000 euros.

La AMB considera que este desequilibrio poblacional, agravado por procesos migratorios hacia las grandes áreas urbanas, el envejecimiento de la población y la baja natalidad, dificultan la sostenibilidad de gran parte del territorio. Con todo, esta no es una situación única en Europa. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y pueblos muchas veces próximos a grandes urbes. En 2050, la previsión de la ONU es que esta cifra alcance el 70%.

En Catalunya, para hacer frente los problemas derivados de la despoblación territorial, la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG), vinculada a la ACM, ha anunciado la apertura de la quinta edición de los ‘Projectes Arrelament’. Se trata de un programa iniciado en 2019 y que tiene como principal objetivo “detectar las necesidades de los entornos rurales” y apoyar iniciativas piloto que fomenten el arraigo de los habitantes en su territorio y sirvan de ejemplo para otras zonas con problemáticas similares.

Desde su creación, estos premios han servido para dar visibilidad y viabilidad a proyectos de "gran impacto local", defiende la ACM. En ediciones anteriores, municipios como Rocafort de Queralt, La Cellera de Ter, Josa i Tuixén o Bot fueron galardonados por sus propuestas sociales y de desarrollo territorial. En la pasada cuarta edición, se financiaron proyectos tan diversos como el de movilidad sostenible de la Vall de Boí, el laboratorio de ideas ‘Moixeró Lab’ en Saldes, el plan de usos del Alfolí de la Sal del Baix Pallars, y un centro de biomasa compartido entre varios municipios del Pallars Sobirà. También se otorgó un accésit al Consejo Comarcal de las Garrigues por un proyecto de atención integral a la gente mayor.

La edición de 2026 introduce así algunas mejoras respecto a años anteriores. La principal novedad es el incremento en el número de beneficiarios: este año se seleccionarán cinco proyectos en lugar de cuatro, con una dotación económica de 15.000 euros para cada uno de los seleccionados. Esta financiación puede destinarse tanto a la ejecución total o parcial de los proyectos como a la elaboración de planes de viabilidad, estudios técnicos, trabajos de campo o la contratación de consultorías especializadas que ayuden a impulsar las iniciativas locales.

Quién puede participar

La convocatoria está dirigida a municipios, consejos comarcales de comarcas y agrupaciones de municipios rurales, conforme a los criterios establecidos en el Estatut de Municipis Rurals aprobado el 16 de julio de 2025. Según las bases del concurso, el jurado priorizará aquellos proyectos que aborden de manera integral los retos del mundo rural, destacando especialmente cinco ejes clave: dinamización cultural; mejora de la movilidad y conectividad; reducción de la soledad de las personas mayores; refuerzo de servicios básicos mediante centros multiservicios; o iniciativas destinadas específicamente a la población joven.

El plazo para la presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 31 de julio de 2026. Las entidades interesadas deberán presentar una memoria detallada que incluya la descripción de objetivos, el impacto estimado en la población, mecanismos de participación ciudadana y medidas que garanticen la sostenibilidad y replicabilidad del proyecto en otros territorios.

El jurado, compuesto por técnicos de la Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA), la FTBG y la ACM, valorará las propuestas sobre una puntuación de 50 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 30 para ser seleccionado. Los criterios de evaluación se dividen en alineación temática (15 puntos), solvencia técnica y viabilidad (20 puntos) e impacto social y gobernanza (15 puntos). El nombre de los cinco municipios o entes locales ganadores se hará público el 30 de septiembre de 2026 a través de la web oficial de la ACM.