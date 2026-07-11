Así vivieron aficionados de Bélgica en un bar de Barcelona el 2-1 de España en el Mundial
La pizarra de De la Fuente mete a España en las semifinales del Mundial
Merino se convierte en leyenda
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Nerviós, ilusión y resignación a partir del gol de Mikel Merino que dio el pase a semifinales del Mundial 2026 a la selección española. Así vivió el encuentro buena parte de los belgas residentes en Barcelona, en un bar belga de la ciudad.
El combinado dirigido por Luis De la Fuente tuvo que sufrir hasta el final para acabar doblegando a Bélgica, de nuevo gracias a Merino. El lunes tardó 7 minutos en entrar y marcar el gol que eliminaba a Portugal; esta vez, sólo necesitó dos minutos para hundir al combinado belga.
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