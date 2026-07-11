Finalizan 20 actuaciones de mejora en la C-31 y la C-32 en Castelldefels y Gavà tras una inversión de 5,2 millones

La Generalitat ha finalizado un conjunto de obras de mejora y conservación en las carreteras C-31 y C-32 a su paso por Castelldefels y Gavà. Las actuaciones, ejecutadas durante los últimos años en colaboración con la concesionaria de la autopista C-32, han supuesto una inversión total de 5,2 millones de euros.

El programa ha incluido una veintena de intervenciones destinadas a mejorar el estado de las infraestructuras y las condiciones de circulación en uno de los principales corredores de movilidad del área metropolitana de Barcelona.

Entre los trabajos realizados figuran la instalación y mejora de barreras de seguridad, la reparación de estructuras, la renovación de los firmes en distintos ramales y diversas actuaciones en enlaces y elementos funcionales de ambas vías.

También se han ampliado aceras y elevado barandillas en varias estructuras para facilitar el paso de bicicletas y mejorar la convivencia entre ciclistas y peatones.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha enmarcado las actuaciones en el compromiso del Govern con la “conservación, modernización y mejora continua” de la red viaria. Según Paneque, las obras permiten aumentar la seguridad, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la fiabilidad de las infraestructuras.

Una nueva pasarela entre Castelldefels y Gavà

Una de las intervenciones más destacadas ha sido la sustitución de la pasarela peatonal de la Pava, situada sobre la C-31 entre los municipios de Castelldefels y Gavà.

La nueva estructura, construida con un presupuesto de 600.000 euros, está hecha de hormigón y tiene 32 metros de longitud y tres metros de anchura. Su diseño busca mejorar la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos a pie, además de facilitar las tareas de conservación y mantenimiento.

Noticias relacionadas

La actuación se ha coordinado con los ayuntamientos de Castelldefels y Gavà para reducir las afectaciones durante la ejecución de los trabajos. La Generalitat sostiene que la nueva pasarela permitirá mejorar la conexión peatonal en una zona con una elevada movilidad cotidiana.