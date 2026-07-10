Los vecinos del Putxet desalojados por el socavón no podrán volver a casa hasta el viernes de la semana que viene

Los vecinos desalojados el martes pasado por el socavón de ocho metros de diámetro provocado por unas obras de la L9 no podrán volver a sus casas hasta el viernes de la próxima semana. Estaba previsto que regresaran a sus domicilios este sábado, pero finalmente se ha decidido alargar una semana la vuelta para que los técnicos comprueben, "edificio por edificio", que la seguridad está garantizada por completo, según ha subrayado Ramon Ramírez, director general de Infraestructures de la Generalitat, tras una nueva reunión mantenida este viernes con los afectados.

Los especialistas están revisando el estado de los terrenos que se encuentran debajo de los inmuebles. Por ahora, estos trabajos muestran que "los movimientos de los sistemas de seguridad son muy positivos", ha aseverado Ramírez. El responsable de Infraestructures, en este sentido, ha pedido que se mantenga la calma porque todo indica que hay que estar tranquilos. Por ello, ha agregado, la tuneladora sigue avanzando por debajo de las viviendas tal y como estaba previsto.

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Aunque la máquina se encuentra cerca de la zona donde se produjo el incidente, este hecho les obliga a ser más precavidos y a hacerla avanzar a la velocidad mínima posible. El objetivo es garantizar que la tuneladora salga del área de las viviendas bajo un control absoluto.