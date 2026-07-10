Trabajadores de Parques y Jardines de Barcelona denuncian dos golpes de calor y piden más protección ante el clima extremo

Los trabajadores de Parques y Jardines de Barcelona han reclamado este jueves una mayor protección ante el calor extremo de estas primeras semanas de verano, alegando que las pulseras que recibieron para prevenir subidas de temperatura "no siempre funcionan". Según ha informado el sindicato CGT en un comunicado recogido por EFE, en las últimas semanas dos trabajadores habrían sufrido golpes de calor mientras trabajaban y han requerido asistencia médica.

Se trata de un trabajador en prácticas sin la pulsera y otro que sí la tenía (aunque no recibió una advertencia) y fue transportado a un centro sanitario. El delegado de CGT en Parques y Jardines, Mariano Peinado, ha explicado que en los próximos días denunciarán a la empresa ante Inspección de Trabajo porque "está incumpliendo su obligación de informar a los delegados de prevención de todos los accidentes laborales ocurridos en la empresa".

El verano pasado falleció una empleada de la brigada de limpieza municipal tras su jornada laboral en Ciutat Vella con temperaturas extremas. Pese a que la autopsia no fue concluyente sobre el factor térmico y señaló que murió por un golpe en la cabeza al desplomarse, el caso disparó las alarmas sobre el riesgo de golpes de calor en trabajos al aire libre.

Jornada intensiva matinal

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que Parques y Jardines aplica desde junio una jornada intensiva de mañana, terminando a las 13:15 horas, para concentrar los trabajos en las horas menos calurosas. Según los niveles de calor intenso se toman medidas preventivas organizativas, y también relacionadas con el uso de los vehículos, que van desde pausas en la conducción a la restricción prácticamente por completo del uso de vehículos sin aire acondicionado instalado.

Sobre el último trabajador que CGT afirma que requirió atención médica por el calor este martes, el consistorio ha argumentado que "no se confirmó que la causa de su malestar haya sido por un golpe de calor", pero que "se activaron todos los protocolos de seguridad y prevención pertinentes". En relación con el trabajador en prácticas, ha asegurado que "se siguieron igualmente todos los protocolos de salud", y ha detallado que "fue atendido en la mutua después de sentirse mal a última hora de la jornada y el equipo médico que le atendió consideró que no requería de una baja posterior".

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Respecto a las pulseras, ha especificado que "no protegen como tal contra la exposición al calor ni al sol, sino que son un sistema preventivo de aviso": emiten una señal acústica y luminosa (LED roja) en caso de que la persona que lo está llevando esté aumentando la temperatura corporal.