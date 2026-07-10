Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio AlmeríaLos GallardosMapa Los GallardosNotas de corte 2026 CatalunyaGasto militarCatalunyaCaso AndicVolkswagenFrancia - MarruecosBarcelonaL9
instagramlinkedin

Evitar acciones de riesgo

El incendio de Gavà prendió por unos petardos que tiraron unos niños

El fuego se extendió rápidamente hacia la zona forestal de la localidad y obligó a confinar a 6.000 personas

CONTEXTO | Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas

Incendio en Gavà este miércoles

Incendio en Gavà este miércoles

MANU MITRU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Rebollo

Àlex Rebollo

Gavà
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmado este viernes 10 de julio que el fuego de Gavà (Baix Llobregat) de esta semana que obligó a confinarse a cerca de 6.000 personas comenzó por el uso de petardos por parte de unos niños en una zona cercana con riesgo de arder. Por ello, ha insistido en que hay que evitar cualquier acción humana que pueda llevar a generar un fuego.

En un primer momento, la causa del incendio, que en poco tiempo se extendió hacia Viladecans y Sant Climent de Llobregat, se atribuyó a unos vehículos que ardieron junto a la masa forestal. Sin embargo, con el incendio ya perimetrado, los Agents Rurals señalaron que los primeros indicios de la investigación apuntaban al uso de material pirotécnico como hipótesis principal del origen del fuego. Un extremo que la consellera ha confirmado en el marco de unas declaraciones a la 'Cadena Ser' para evaluar la situación de los incendios en Catalunya este verano y en un contexto de altas temperaturas y una humedad relativa muy baja.

Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas

Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas

Ver galería

Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas / Manu Mitru

Las llamas se iniciaron así en un terraplén ubicado entre bloques de viviendas, pero muy cercano al bosque que rodea al municipio del Baix Llobregat. Así, Manuel Martínez, un vecino de Gavà que reside en uno de los bloques más cercanos a la ladera, explicó a este diario que, el miércoles 8, el día del incendio, salió a la ventana y se topó con las llamas. "En segundos ha ardido el pino y las piñas han empezado a saltar por encima de los edificios", relata. Tras ello, Martínez explicó que salió a mover su coche hacia la calle contigua para evitar que se convirtiera en pasto de las llamas y vio como las mismas piñas salían disparadas como "proyectiles de fuego" hacia la zona forestal.

Para combatir el fuego, los Bombers de la Generalitat llegaron a activar una cuarentena de dotaciones: 33 terrestres, siete medios aéreos y dos hidroaviones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que estaban desplazados por el incendio Sentmenat. Aunque el fuego se inició antes de las 14 horas, pasadas las 17 horas, los hidroaviones y helicópteros de Bombers todavía descargaban agua junto los terrenos más cercanos al origen del foco para evitar que la masa forestal volviera a prender en la zona.

Un hidroavión lanza agua sobre algunos de los focos del incendio forestal de Gavà.

Un hidroavión lanza agua sobre algunos de los focos del incendio forestal de Gavà. / MANU MITRU

Horas antes, vecinos como Pedro González, también salieron a la calle con extintores y mangueras para ayudar a los cuerpos de emergencias a combatir el fuego. "Algunos vecinos nos hemos puesto a echar una mano con los focos que se han generado en la zona interior de la comunidad de vecinos. Nos faltaba agua y hemos saltado a algunos balcones y conectado mangueras para apagar las llamas. Hasta mi hija de 12 años ha bajado con extintores para ayudar", relató a este diario el mismo González. El hollín que ennegreció las fachadas de los bloques atestiguaba el riesgo que corrieron los vecinos de la zona, que, finalmente, no tuvieron que lamentar ninguna tragedia personal ni la pérdida de ninguna vivienda.

Noticias relacionadas y más

Pedro González, testimonio del origen del incendio en Gavà

Pedro González, testimonio del origen del incendio en Gavà

Manu Mitru

A su vez, vecinos del vecinos del barrio de Can Tries de Gavà remarcaron también que el consistorio, de la mano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), llevó a cabo una batida de limpieza del bosque por Sant Joan y que eso les salvó de que el fuego llegara más fácilmente a su casa.

Vecinos de Gavà abastacen de agua a los cuerpos de emergencia que trabajan en la zona

Vecinos de Gavà abastacen de agua a los cuerpos de emergencia que trabajan en la zona

Manu Mitru / vídeo: Pau Linaza

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas
  2. Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
  3. Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo en el Putxet de Barcelona con tres disparos de madrugada
  4. Qué es El Farell, la urbanización de Caldes de Montbui sentenciada por el incendio de Sentmenat
  5. El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental
  6. Un incendio obliga a evacuar a 40 personas de un edificio en obras de L'Hospitalet esta madrugada
  7. Badalona instala cinco barandillas en sus playas para que los bañistas entren en el agua sin temor a caídas
  8. Barcelona activa la primera alerta roja por calor extremo del año y enviará avisos por SMS a más de 11.000 vecinos

El incendio de Gavà prendió por unos petardos que tiraron unos niños

El incendio de Gavà prendió por unos petardos que tiraron unos niños

Notas de corte 2026 en Barcelona: buscador y lista por carreras

Notas de corte 2026 en Barcelona: buscador y lista por carreras

La Fundación "la Caixa" y su compromiso con la infancia: un verano de ocio educativo

La Fundación "la Caixa" y su compromiso con la infancia: un verano de ocio educativo

Restaurante Neo Bistro: la carta de amor a Barcelona de un chef marroquí y un empresario ruso

Restaurante Neo Bistro: la carta de amor a Barcelona de un chef marroquí y un empresario ruso

Eastpak convierte la Barceloneta en una agencia de viajes con música, gastronomía y experiencias inmersivas

Eastpak convierte la Barceloneta en una agencia de viajes con música, gastronomía y experiencias inmersivas

Dos platos, mil sonrisas: el fenómeno Osaka Bang conquista Sant Antoni

Dos platos, mil sonrisas: el fenómeno Osaka Bang conquista Sant Antoni

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano

Un hotel de 330 habitaciones consolida la apuesta de Alexandre por L’Hospitalet

Un hotel de 330 habitaciones consolida la apuesta de Alexandre por L’Hospitalet