El incendio de Gavà prendió por unos petardos que tiraron unos niños

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmado este viernes 10 de julio que el fuego de Gavà (Baix Llobregat) de esta semana que obligó a confinarse a cerca de 6.000 personas comenzó por el uso de petardos por parte de unos niños en una zona cercana con riesgo de arder. Por ello, ha insistido en que hay que evitar cualquier acción humana que pueda llevar a generar un fuego.

En un primer momento, la causa del incendio, que en poco tiempo se extendió hacia Viladecans y Sant Climent de Llobregat, se atribuyó a unos vehículos que ardieron junto a la masa forestal. Sin embargo, con el incendio ya perimetrado, los Agents Rurals señalaron que los primeros indicios de la investigación apuntaban al uso de material pirotécnico como hipótesis principal del origen del fuego. Un extremo que la consellera ha confirmado en el marco de unas declaraciones a la 'Cadena Ser' para evaluar la situación de los incendios en Catalunya este verano y en un contexto de altas temperaturas y una humedad relativa muy baja.

Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas / Manu Mitru

Las llamas se iniciaron así en un terraplén ubicado entre bloques de viviendas, pero muy cercano al bosque que rodea al municipio del Baix Llobregat. Así, Manuel Martínez, un vecino de Gavà que reside en uno de los bloques más cercanos a la ladera, explicó a este diario que, el miércoles 8, el día del incendio, salió a la ventana y se topó con las llamas. "En segundos ha ardido el pino y las piñas han empezado a saltar por encima de los edificios", relata. Tras ello, Martínez explicó que salió a mover su coche hacia la calle contigua para evitar que se convirtiera en pasto de las llamas y vio como las mismas piñas salían disparadas como "proyectiles de fuego" hacia la zona forestal.

Para combatir el fuego, los Bombers de la Generalitat llegaron a activar una cuarentena de dotaciones: 33 terrestres, siete medios aéreos y dos hidroaviones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que estaban desplazados por el incendio Sentmenat. Aunque el fuego se inició antes de las 14 horas, pasadas las 17 horas, los hidroaviones y helicópteros de Bombers todavía descargaban agua junto los terrenos más cercanos al origen del foco para evitar que la masa forestal volviera a prender en la zona.

Un hidroavión lanza agua sobre algunos de los focos del incendio forestal de Gavà. / MANU MITRU

Horas antes, vecinos como Pedro González, también salieron a la calle con extintores y mangueras para ayudar a los cuerpos de emergencias a combatir el fuego. "Algunos vecinos nos hemos puesto a echar una mano con los focos que se han generado en la zona interior de la comunidad de vecinos. Nos faltaba agua y hemos saltado a algunos balcones y conectado mangueras para apagar las llamas. Hasta mi hija de 12 años ha bajado con extintores para ayudar", relató a este diario el mismo González. El hollín que ennegreció las fachadas de los bloques atestiguaba el riesgo que corrieron los vecinos de la zona, que, finalmente, no tuvieron que lamentar ninguna tragedia personal ni la pérdida de ninguna vivienda.

Manu Mitru

A su vez, vecinos del vecinos del barrio de Can Tries de Gavà remarcaron también que el consistorio, de la mano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), llevó a cabo una batida de limpieza del bosque por Sant Joan y que eso les salvó de que el fuego llegara más fácilmente a su casa.