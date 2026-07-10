La nueva potabilizadora de agua de Sant Feliu abastecerá al 15% de la población metropolitana

Desde hace más de medio siglo, cinco pozos extraen agua del subsuelo del Parque Agrario de Sant Feliu de Llobregat. A partir de ahora, ese recurso alimentará la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Estrella, una planta capaz de tratar hasta 1.000 litros por segundo y de abastecer al 15% de la población del área metropolitana de Barcelona.

La instalación, inaugurada este viernes por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado por la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, es una de las primeras grandes obras destinadas a preparar el sistema metropolitano para futuras sequías. La planta ha sido construida por Veolia y será operada por Aigües de Barcelona.

Agua aunque no llueva

Illa ha insistido en que la buena situación actual de los embalses no debe frenar las inversiones. Las reservas de las cuencas internas se sitúan en el 90,3%, pero el presidente ha defendido que Catalunya debe estar preparada para cuando vuelva a faltar la lluvia.

"El objetivo es tener agua sin depender de si llueve o no llueve", ha afirmado. Así, la nueva planta permitirá aumentar la autonomía hídrica y reducir la dependencia de los embalses.

Actualmente, alrededor del 33% del agua procede de fuentes alternativas, como el agua regenerada, la desalinizada o la extraída del subsuelo. El Govern quiere elevar este porcentaje hasta el 70% para garantizar el suministro incluso durante una sequía larga e intensa. La estrategia se apoya en tres vías: regenerar agua ya utilizada, aprovechar las aguas subterráneas y aumentar la desalinización.

Aigües de Barcelona inaugura la nueva Estación de Tratamineto de Agua Potable (ETAP) Estrella de Sant Feliu de Llobregat. Infraestructura estratégica para la mejora del servicio de abastecimiento de agua potable en la AMB. esta oresente el president de la Generalitat de Catalunya Salvado Illa. 10 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Cinco pozos y un tratamiento más avanzado

La nueva potabilizadora aprovecha el agua captada por cinco pozos ya existentes. Las antiguas instalaciones no podían responder plenamente a las exigencias actuales sobre la calidad del agua de consumo humano, por lo que ha sido necesario modernizar todo el proceso.

La ETAP Estrella incorpora carbón activo y ósmosis inversa, dos tratamientos que permiten eliminar sales, compuestos orgánicos y otras sustancias antes de incorporar el agua a la red.

"Hoy damos un paso adelante importante", ha señalado Illa, que ha defendido la necesidad de invertir antes de que llegue otra emergencia. La planta ha supuesto una inversión de 45,9 millones de euros, aunque el presidente la ha redondeado en unos 47 millones. A su juicio, anticiparse a la falta de agua es "mucho más barato que no tener agua".

Sant Feliu de Llobregat. Aigües de Barcelona inaugura la nueva Estación de Tratamineto de Agua Potable (ETAP) Estrella de Sant Feliu de Llobregat. Infraestructura estratégica para la mejora del servicio de abastecimiento de agua potable en la AMB. esta oresente el president de la Generalitat de Catalunya Salvado Illa. 10 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Una pieza de un plan más amplio

El presidente de Aigües de Barcelona, Miquel Roca, ha definido la puesta en marcha de la planta como un nuevo paso en la transformación del ciclo del agua. También ha destacado la colaboración entre administraciones y empresas para responder a los efectos del cambio climático. Por su parte, el director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha subrayado que la nueva instalación permitirá responder mejor a los momentos de mayor demanda y asegurar la calidad del agua que llega a más de tres millones de personas.

El presidente Salvador Illa da por inaugurada la nueva potabilizadora de Sant Feliu de Llobregat / Zowy Voeten / EPC

Illa ha avanzado que antes de final de año entrarán en servicio otras dos actuaciones: la estación de agua regenerada de Sant Feliu y la ampliación de la potabilizadora del Besòs. En conjunto, aportarán una cantidad equivalente a cerca del 10% del consumo anual del área metropolitana.

Integración en el Parque Agrario

La alcaldesa de Sant Feliu, Lourdes Borrell, ha señalado que uno de los retos era reducir el impacto de unos edificios de grandes dimensiones dentro del Parque Agrario. Por este motivo, el proyecto incluye un jardín vertical con especies mediterráneas de bajo consumo de agua y zonas verdes relacionadas con la identidad de Sant Feliu como ciudad de las rosas. Estos espacios se regarán con agua regenerada y subterránea, sin utilizar agua potable; ha asegurado la primera edil.

Borrell también ha destacado la función educativa de la instalación. Los colegios podrán visitarla para conocer de dónde procede el agua, cómo se trata y por qué es necesario cuidar cada gota ante el cambio climático.

La nueva Estación de Tratamineto de Agua Potable (ETAP) Estrella de Sant Feliu de Llobregat. Infraestructura estratégica para la mejora del servicio de abastecimiento de agua potable en la AMB. esta oresente el president de la Generalitat de Catalunya Salvado Illa. 10 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Un ejemplo para otras ciudades

La CEO de Veolia Environnement, Estelle Brachlianoff, ha destacado que Barcelona está especialmente expuesta a los efectos del cambio climático, desde la falta de lluvias hasta los incendios y los fenómenos meteorológicos extremos. Brachlianoff ha defendido que el acceso al agua es esencial para la salud y ha presentado la ETAP Estrella como un ejemplo de innovación y colaboración que puede servir a otras ciudades.

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La nueva planta se conectará al sistema Ter-Llobregat y permitirá combinar agua superficial, subterránea, regenerada o desalinizada según las necesidades de cada momento. La meta es clara: cuando vuelva a dejar de llover durante meses, el agua de los grifos no dependa únicamente del cielo.