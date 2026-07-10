Muere Jordi Borja, urbanista clave de Barcelona y referente del progresismo barcelonés

El urbanista Jordi Borja ha fallecido a los 85 años este viernes en Barcelona, tras una trayectoria referente como geógrafo, académico y político. Fue clave en la transformación y descentralización de la capital catalana tras la dictadura franquista y ha sido referente para varias generaciones de políticos y pensadores de izquierdas, desde Pasqual Maragall hasta Ada Colau. Publicó más de treinta libros, fue profesor en distintas universidades y colaboró con medios de comunicación, entidades vecinales e iniciativas de signo progresista, espacios desde los que impulsó una revisión crítica del modelo de ciudad y una profunda revisión de la hoja de ruta para el futuro.

Este noviembre, con la salud ya deteriorada, recibió la Medalla de Oro al Mérito Cívico del Ayuntamiento de Barcelona en un acto presidido por el alcalde Jaume Collboni y con numerosas caras conocidas de Catalunya. El velatorio tendrá lugar este sábado de 16:30 a 21 horas y este domingo de 9 a 11 horas en el tanatorio de Sancho de Ávila, que también acogerá un acto de despedida el domingo a las 11:25 horas.

Clandestinidad y democracia

Nacido en 1941 en la capital catalana, tuvo que exiliarse en Francia a principios de los años 60, estancia que aprovechó para estudiar Sociología, Geografía Humana y Urbanismo en la Universidad de La Sorbona de París. Mientras ejercía de profesor universitario en la UB o la UAB, en los años 70, militaba activamente en el PSUC aún clandestino. Una vez legalizado en la Transición, ocupó cargos relevantes como electo del partido. Fue diputado del PSUC en el Parlament entre 1980 y 1984 y teniente de alcaldía de 1983 a 1995 con Narcís Serra y Pasqual Maragall como alcaldes, al principio con carnet comunista y luego como independiente en la lista del PSC. Uno de los frutos de esta etapa es la actual división administrativa de Barcelona en 10 distritos. También fue uno de los ponentes de la Carta Municipal de Barcelona y vicepresidente ejecutivo de la extinta corporación metropolitana de Barcelona, de 1987 a 1991.

A partir de los Juegos Olímpicos de 1992 se distanció de la primera línia política y de las instituciones y ejerció como consultor y directivo en América Latina y Europa. Por ejemplo, asesoró planes estratégicos en Río de Janeiro, Bogotá y Medellín. Al regresar se encaminó de nuevo a la docencia y pasó por la UPC y en especial la UOC, de la que era profesor emérito, además de realizar visitas puntuales a las universidades de París, Roma, Nueva York, México y Buenos Aires. De su obra publicada descatan 'Descentralización y participación ciudadana' (1987) 'La ciudad conquistada' (2003), 'Urbanisme de Barcelona: llums i ombres' (2010) y 'Ciudades resilientes, ciudades posibles' (2017).

Regreso a la política como ideólogo

La presidencia del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) entre 2011 y 2016 le acercó a una nueva hornada de activistas y políticos inconformistas, encabezada por Ada Colau, que se había incorporado a la entidad en 2007 siendo líder de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). En 2014 se involucró en la fundación de Barcelona en Comú y Catalunya en Comú, movimiento en el que se integró Iniciativa per Catalunya (ICV), heredera del PSUC. En las últimas elecciones municipales, en 2023, cerró la lista de BComú.

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Jordi Borja presentando en 2003 el libro 'La ciudad conquistada' en La Central del Raval junto al activista Andreu Naya, el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y la historiadora Anna Sallés / SERGIO LAINZ / Archivo EPC

Este viernes la noticia de su muerte ha despertado numerosas muestras de afecto y reconocimiento. "El urbanismo barcelonés, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político deben mucho a Jordi Borja. Su legado seguirá siendo una referencia para seguir haciendo un país más habitable y justo", ha compartido en redes sociales el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Nos ha dejado Jordi Borja, urbanista, activista y referente para la consecución de unas ciudades dignas y socialmente justas", ha destacado la UAB en sus redes sociales. La exalcaldesa Ada Colau le ha enviado un mensaje en Instagram, donde ha compartido un artículo de hemeroteca que denominaba a Borja "El padrino 'maragallista' de Ada Colau". "Esta mañana nos hemos despedido definitivamente en el Hospital Clínic, tu haciendo ejercicio de tu derecho a una muerte digna y yo como una de las muchas amigas que te queremos y que queremos darte las gracias. No te olvidaremos, seguirás vivo en nuestros corazones y nuestro recuerdo", le escribe.